Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Компенсация за разрушенное жилье: украинцам вернут деньги за ремонт arrow

Компенсация за разрушенное жилье: украинцам вернут деньги за ремонт

5 октября 2023 23:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Компенсация за разрушенное жилье: украинцам вернут деньги за ремонт
Мужчины разбирают завалы в поврежденном российскими атаками здании. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Государство выплатит компенсацию украинцам за разрушенное в результате российского вторжения жилье. Речь идет именно о лицах, которые делали ремонт за свой счет.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

Украинцам выплатят компенсации за ремонт разрушенного жилья

Отмечается, что Верховная Рада приняла законопроект №10063 об изменениях в Закон № 2923-IX, согласно которому выплачивают компенсации украинцам, которые за свой счет восстанавливали разрушенное жилье.

"Наша команда комплексно подходит к вопросу восстановления жилья. Уже успешно работает государственная помощь на ремонты стоимостью до 200 тыс. грн. Уже выплачено более 1 миллиарда 300 миллионов гривен. Также уже сформированы первые 100 жилищных сертификатов общей суммой в 151 млн гривен, за которые украинцы, чье жилье уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут приобрести новое. Речь идет о получении новых квартир или строительстве частных домов", — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он добавил, что для получения компенсаций за ремонт не нужны чеки, расписки, фото и видео или другие доказательства. Дополнительные документы можно предоставить по желанию.

Когда и как будут выплачивать компенсацию за ремонт жилья

Предусмотренные законопроектом средства начнут выплачивать с 1 января 2024 года. Процедура аналогична применяемому в других категориях "еВідновлення":

  • подача заявления через "Дію";
  • рассмотрение заявления комиссией;
  • определение размера выплаты.

Комиссия при осмотре учитывает первоначальный вид поврежденного жилья, а также список со стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.

Напомним, что украинцам после начала полномасштабного вторжения России ряд благотворительных организаций начали выплачивать материальную помощь. В частности, в октябре 2023 года денежную помощь можно оформить от Эстонского совета по делам беженцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз