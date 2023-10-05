Компенсация за разрушенное жилье: украинцам вернут деньги за ремонт

Мужчины разбирают завалы в поврежденном российскими атаками здании. Фото: google.com

Государство выплатит компенсацию украинцам за разрушенное в результате российского вторжения жилье. Речь идет именно о лицах, которые делали ремонт за свой счет.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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Украинцам выплатят компенсации за ремонт разрушенного жилья

Отмечается, что Верховная Рада приняла законопроект №10063 об изменениях в Закон № 2923-IX, согласно которому выплачивают компенсации украинцам, которые за свой счет восстанавливали разрушенное жилье.

"Наша команда комплексно подходит к вопросу восстановления жилья. Уже успешно работает государственная помощь на ремонты стоимостью до 200 тыс. грн. Уже выплачено более 1 миллиарда 300 миллионов гривен. Также уже сформированы первые 100 жилищных сертификатов общей суммой в 151 млн гривен, за которые украинцы, чье жилье уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут приобрести новое. Речь идет о получении новых квартир или строительстве частных домов", — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он добавил, что для получения компенсаций за ремонт не нужны чеки, расписки, фото и видео или другие доказательства. Дополнительные документы можно предоставить по желанию.

Когда и как будут выплачивать компенсацию за ремонт жилья

Предусмотренные законопроектом средства начнут выплачивать с 1 января 2024 года. Процедура аналогична применяемому в других категориях "еВідновлення":

подача заявления через "Дію";

рассмотрение заявления комиссией;

определение размера выплаты.

Комиссия при осмотре учитывает первоначальный вид поврежденного жилья, а также список со стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.

Напомним, что украинцам после начала полномасштабного вторжения России ряд благотворительных организаций начали выплачивать материальную помощь. В частности, в октябре 2023 года денежную помощь можно оформить от Эстонского совета по делам беженцев.