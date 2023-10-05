Компенсация за разрушенное жилье: украинцам вернут деньги за ремонт
Государство выплатит компенсацию украинцам за разрушенное в результате российского вторжения жилье. Речь идет именно о лицах, которые делали ремонт за свой счет.
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Украинцам выплатят компенсации за ремонт разрушенного жилья
Отмечается, что Верховная Рада приняла законопроект №10063 об изменениях в Закон № 2923-IX, согласно которому выплачивают компенсации украинцам, которые за свой счет восстанавливали разрушенное жилье.
"Наша команда комплексно подходит к вопросу восстановления жилья. Уже успешно работает государственная помощь на ремонты стоимостью до 200 тыс. грн. Уже выплачено более 1 миллиарда 300 миллионов гривен. Также уже сформированы первые 100 жилищных сертификатов общей суммой в 151 млн гривен, за которые украинцы, чье жилье уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ, смогут приобрести новое. Речь идет о получении новых квартир или строительстве частных домов", — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он добавил, что для получения компенсаций за ремонт не нужны чеки, расписки, фото и видео или другие доказательства. Дополнительные документы можно предоставить по желанию.
Когда и как будут выплачивать компенсацию за ремонт жилья
Предусмотренные законопроектом средства начнут выплачивать с 1 января 2024 года. Процедура аналогична применяемому в других категориях "еВідновлення":
- подача заявления через "Дію";
- рассмотрение заявления комиссией;
- определение размера выплаты.
Комиссия при осмотре учитывает первоначальный вид поврежденного жилья, а также список со стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.
Напомним, что украинцам после начала полномасштабного вторжения России ряд благотворительных организаций начали выплачивать материальную помощь. В частности, в октябре 2023 года денежную помощь можно оформить от Эстонского совета по делам беженцев.