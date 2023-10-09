Украинцы могут получить по 10 800 грн: для кого предусмотрена выплата

Наличные деньги. Фото: Новини.LIVE

Эстонский совет по делам беженцев еще с 2022 года оказывает финансовую помощь украинцам, наиболее пострадавшим от войны. В октябре 2023 увеличили размер выплат, которые люди будут получать три месяца подряд. В то же время программа доступна только для шести областей Украины.

Об этом говорится в издании Заборона.

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Сколько могут получить украинцы

Согласно нововведениям, размер денежного пособия увеличился с 2 200 до 3 600 гривен в месяц. Украинцы будут получать деньги три месяца подряд. Итак, всего получается 10 800 гривен.

Кто получит помощь

Следовательно, получить денежную помощь могут украинцы в шести областях:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской.

В то же время, в приоритете будут следующие категории населения:

граждане, члены семей которых были ранены в результате боевых действий;

те, кто потерял жилье в результате боевых действий;

те, чье жилье было частично разрушено и нуждается в ремонте;

одинокие родители с несовершеннолетними детьми;

семьи, в которых кто-то имеет инвалидность или онкологию;

те, кто потерял работу;

малообеспеченные семьи;

беременные женщины;

пенсионеры.

Как получить помощь

Получение денежной помощи происходит в три этапа:

Первый — регистрация. Для этого необходимо позвонить по телефону 067 105-28-03 и во время звонка нажать кнопку в соответствии с областью, в которой вы проживаете на момент обращения: 1 — Запорожская, Херсонская; 2 — Харьковская, Донецкая; 3 — Николаевская, Луганская.

Второй — заполнение онлайн-формы после регистрации. В соответствующей форме нужно заполнить все необходимые поля.

Третий — обработка. На этом этапе специалисты рассматривают заявку и сообщают о предоставлении помощи.

Напомним, в Украине в октябре 2023 обновили правила выплат для безработных граждан. Теперь им будут выплачивать пособие на 500 гривен больше.