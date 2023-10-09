Украинцы могут получить по 10 800 грн: для кого предусмотрена выплата
Эстонский совет по делам беженцев еще с 2022 года оказывает финансовую помощь украинцам, наиболее пострадавшим от войны. В октябре 2023 увеличили размер выплат, которые люди будут получать три месяца подряд. В то же время программа доступна только для шести областей Украины.
Об этом говорится в издании Заборона.
Сколько могут получить украинцы
Согласно нововведениям, размер денежного пособия увеличился с 2 200 до 3 600 гривен в месяц. Украинцы будут получать деньги три месяца подряд. Итак, всего получается 10 800 гривен.
Кто получит помощь
Следовательно, получить денежную помощь могут украинцы в шести областях:
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Николаевской.
В то же время, в приоритете будут следующие категории населения:
- граждане, члены семей которых были ранены в результате боевых действий;
- те, кто потерял жилье в результате боевых действий;
- те, чье жилье было частично разрушено и нуждается в ремонте;
- одинокие родители с несовершеннолетними детьми;
- семьи, в которых кто-то имеет инвалидность или онкологию;
- те, кто потерял работу;
- малообеспеченные семьи;
- беременные женщины;
- пенсионеры.
Как получить помощь
Получение денежной помощи происходит в три этапа:
Первый — регистрация. Для этого необходимо позвонить по телефону 067 105-28-03 и во время звонка нажать кнопку в соответствии с областью, в которой вы проживаете на момент обращения: 1 — Запорожская, Херсонская; 2 — Харьковская, Донецкая; 3 — Николаевская, Луганская.
Второй — заполнение онлайн-формы после регистрации. В соответствующей форме нужно заполнить все необходимые поля.
Третий — обработка. На этом этапе специалисты рассматривают заявку и сообщают о предоставлении помощи.
Напомним, в Украине в октябре 2023 обновили правила выплат для безработных граждан. Теперь им будут выплачивать пособие на 500 гривен больше.