Українці можуть отримати по 10 800 грн: для кого передбачена виплата

Готівка. Фото: Новини.LIVE

Естонська рада у справах біженців ще з 2022 року надає фінансову допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни. У жовтні 2023 року збільшили розмір виплат, які люди отримуватимуть три місяці поспіль. Водночас програма доступна лише для шести областей України.

Про це йдеться у виданні Заборона.

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Скільки можуть отримати українці

Згідно з нововведеннями, розмір грошової допомоги збільшили з 2 200 до 3 600 гривень на місяць. Українці отримуватимуть кошти три місяці поспіль. Тож, усього це виходить 10 800 гривень.

Хто отримає допомогу

Відтак, отримати грошову допомогу можуть українці у шести областях:

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській.

Водночас у пріорітеті будуть такі категорії населення:

громадяни, члени сімей яких були поранені внаслідок бойових дій;

ті, хто втратив житло внаслідок бойових дій;

ті, чиє житло було частково зруйноване і потребує ремонту;

одинокі батьки з неповнолітніми дітьми;

сім’ї, у яких хтось має інвалідність чи онкологію;

ті, хто втратив роботу;

малозабезпечені сім’ї;

вагітні жінки;

пенсіонери.

Як отримати допомогу

Отримання грошової допомоги відбувається у три етапи:

Перший — реєстрація. Для цього потрібно зателефонувати за номером 067 105-28-03 й під час дзвінка натиснути кнопку відповідно до області, в якій ви проживаєте на момент звернення: 1 — Запорізька, Херсонська; 2 — Харківська, Донецька; 3 — Миколаївська, Луганська.

Другий — заповнення онлайн-форми після реєстрації. У відповідній формі слід заповнити усі необхідні поля.

Третій — опрацювання. На цьому етапі фахівці розглядають заявку та повідомляють про надання допомоги.

Нагадаємо, в Україні у жовтні 2023 року оновили правила виплат для безробітних громадян. Тепер їм виплачуватимуть допомогу на 500 гривень більше.