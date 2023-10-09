Українці можуть отримати по 10 800 грн: для кого передбачена виплата
Естонська рада у справах біженців ще з 2022 року надає фінансову допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни. У жовтні 2023 року збільшили розмір виплат, які люди отримуватимуть три місяці поспіль. Водночас програма доступна лише для шести областей України.
Про це йдеться у виданні Заборона.
Скільки можуть отримати українці
Згідно з нововведеннями, розмір грошової допомоги збільшили з 2 200 до 3 600 гривень на місяць. Українці отримуватимуть кошти три місяці поспіль. Тож, усього це виходить 10 800 гривень.
Хто отримає допомогу
Відтак, отримати грошову допомогу можуть українці у шести областях:
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Луганській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Миколаївській.
Водночас у пріорітеті будуть такі категорії населення:
- громадяни, члени сімей яких були поранені внаслідок бойових дій;
- ті, хто втратив житло внаслідок бойових дій;
- ті, чиє житло було частково зруйноване і потребує ремонту;
- одинокі батьки з неповнолітніми дітьми;
- сім’ї, у яких хтось має інвалідність чи онкологію;
- ті, хто втратив роботу;
- малозабезпечені сім’ї;
- вагітні жінки;
- пенсіонери.
Як отримати допомогу
Отримання грошової допомоги відбувається у три етапи:
Перший — реєстрація. Для цього потрібно зателефонувати за номером 067 105-28-03 й під час дзвінка натиснути кнопку відповідно до області, в якій ви проживаєте на момент звернення: 1 — Запорізька, Херсонська; 2 — Харківська, Донецька; 3 — Миколаївська, Луганська.
Другий — заповнення онлайн-форми після реєстрації. У відповідній формі слід заповнити усі необхідні поля.
Третій — опрацювання. На цьому етапі фахівці розглядають заявку та повідомляють про надання допомоги.
Нагадаємо, в Україні у жовтні 2023 року оновили правила виплат для безробітних громадян. Тепер їм виплачуватимуть допомогу на 500 гривень більше.