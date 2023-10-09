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Українці можуть отримати по 10 800 грн: для кого передбачена виплата

9 жовтня 2023 19:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Українці можуть отримати по 10 800 грн: для кого передбачена виплата
Готівка. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Естонська рада у справах біженців ще з 2022 року надає фінансову допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни. У жовтні 2023 року збільшили розмір виплат, які люди отримуватимуть три місяці поспіль. Водночас програма доступна лише для шести областей України. 

Про це йдеться у виданні Заборона.

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Скільки можуть отримати українці

Згідно з нововведеннями, розмір грошової допомоги збільшили з 2 200 до 3 600 гривень на місяць. Українці отримуватимуть кошти три місяці поспіль. Тож, усього це виходить 10 800 гривень. 

Хто отримає допомогу

Відтак, отримати грошову допомогу можуть українці у шести областях:

  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Луганській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській.

Водночас у пріорітеті будуть такі категорії населення:

  • громадяни, члени сімей яких були поранені внаслідок бойових дій;
  • ті, хто втратив житло внаслідок бойових дій;
  • ті, чиє житло було частково зруйноване і потребує ремонту;
  • одинокі батьки з неповнолітніми дітьми;
  • сім’ї, у яких хтось має інвалідність чи онкологію;
  • ті, хто втратив роботу;
  • малозабезпечені сім’ї;
  • вагітні жінки;
  • пенсіонери.

Як отримати допомогу

Отримання грошової допомоги відбувається у три етапи:

Перший — реєстрація. Для цього потрібно зателефонувати за номером 067 105-28-03 й під час дзвінка натиснути кнопку відповідно до області, в якій ви проживаєте на момент звернення: 1 — Запорізька, Херсонська; 2 — Харківська, Донецька; 3 — Миколаївська, Луганська. 

Другий — заповнення онлайн-форми після реєстрації. У відповідній формі слід заповнити усі необхідні поля. 

Третій — опрацювання. На цьому етапі фахівці розглядають заявку та повідомляють про надання допомоги. 

Нагадаємо, в Україні у жовтні 2023 року оновили правила виплат для безробітних громадян. Тепер їм виплачуватимуть допомогу на 500 гривень більше.

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