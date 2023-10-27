Деньги от гуманитарных организаций — как получить 6,6 тыс. грн от ACTED

Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право
Некоторые украинцы могут оформить помощь в 6,6 тыс. гривен от французской гуманитарной организации ACTED. Однако для этого нужно соответствовать ряду критериев.
Об этом сообщает Socportal.info.
Финансовая помощь от ACTED
Как отмечается, организация выплачивает помощь в течение трех месяцев. Программа распространяется на граждан следующих категорий уязвимости:
- одиноких матерей или родителей, самостоятельно воспитывающих детей;
- пожилых людей старше 60 лет;
- семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, малоподвижные люди, нуждающиеся в заботе;
- многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;
- семьи с беременными и кормящими грудью;
- семьи, которые из-за боевых действий имеют полностью/частично поврежденное жилье.
Реализуют программу в следующих областях:
- Донецкий;
- Запорожский;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской.
Как оформить помощь
Граждане могут подавать заявки (в будни с 9.00 до 16.00) по телефону:
- 063 453 5710
Финпомощь назначат на основе следующих документов:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- свидетельства о рождении детей;
- реквизитов банковской карты;
- акта или фото повреждений жилья.
Что известно об Acted
Acted — французская неправительственная организация, основанная в 1993 году. Работает в Украине с 2015 года в ответ на вооруженный конфликт в Донбассе. Поскольку в феврале 2022 года в стране начались широкомасштабные военные действия, отряды Acted мобилизовали по всей Украине и соседних странах для поддержки пострадавших от войны.
Acted расширила свое географическое и оперативное присутствие в Украине и открыла 11 полевых баз на западе, востоке, севере и юге.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине уязвимые категории граждан смогут получить пособие от благотворительного фонда Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии (HEKS EPER). Средства будут перечисляться украинцам государственным финучреждением "ПриватБанк".
Также мы писали, что в Украине чешская гуманитарная организация "Человек в беде" объявила прием заявок на денежную помощь до 5 тысяч долларов. Программа распространяется во Львовскую и Ивано-Франковскую области.
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