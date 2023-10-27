Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право arrow

Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

27 октября 2023 09:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги от гуманитарных организаций — как получить 6,6 тыс. грн от ACTED
Пачка денег в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинцы могут оформить помощь в 6,6 тыс. гривен от французской гуманитарной организации ACTED. Однако для этого нужно соответствовать ряду критериев.

Об этом сообщает Socportal.info.

Читайте также:

Финансовая помощь от ACTED

Как отмечается, организация выплачивает помощь в течение трех месяцев. Программа распространяется на граждан следующих категорий уязвимости:

  • одиноких матерей или родителей, самостоятельно воспитывающих детей;
  • пожилых людей старше 60 лет;
  • семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, малоподвижные люди, нуждающиеся в заботе;
  • многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;
  • семьи с беременными и кормящими грудью;
  • семьи, которые из-за боевых действий имеют полностью/частично поврежденное жилье.

Реализуют программу в следующих областях:

  • Донецкий;
  • Запорожский;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской.

Как оформить помощь

Граждане могут подавать заявки (в будни с 9.00 до 16.00) по телефону:

  • 063 453 5710

Финпомощь назначат на основе следующих документов:

  • паспорта;
  • идентификационного кода;
  • свидетельства о рождении детей;
  • реквизитов банковской карты;
  • акта или фото повреждений жилья.

Что известно об Acted

Acted — французская неправительственная организация, основанная в 1993 году. Работает в Украине с 2015 года в ответ на вооруженный конфликт в Донбассе. Поскольку в феврале 2022 года в стране начались широкомасштабные военные действия, отряды Acted мобилизовали по всей Украине и соседних странах для поддержки пострадавших от войны.

Acted расширила свое географическое и оперативное присутствие в Украине и открыла 11 полевых баз на западе, востоке, севере и юге.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине уязвимые категории граждан смогут получить пособие от благотворительного фонда Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии (HEKS EPER). Средства будут перечисляться украинцам государственным финучреждением "ПриватБанк".

Также мы писали, что в Украине чешская гуманитарная организация "Человек в беде" объявила прием заявок на денежную помощь до 5 тысяч долларов. Программа распространяется во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме