Деньги от гуманитарных организаций — как получить 6,6 тыс. грн от ACTED

Пачка денег в руках. Фото: РБК-Украина

Некоторые украинцы могут оформить помощь в 6,6 тыс. гривен от французской гуманитарной организации ACTED. Однако для этого нужно соответствовать ряду критериев.

Об этом сообщает Socportal.info.

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Финансовая помощь от ACTED

Как отмечается, организация выплачивает помощь в течение трех месяцев. Программа распространяется на граждан следующих категорий уязвимости:

одиноких матерей или родителей, самостоятельно воспитывающих детей;

пожилых людей старше 60 лет;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, малоподвижные люди, нуждающиеся в заботе;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными и кормящими грудью;

семьи, которые из-за боевых действий имеют полностью/частично поврежденное жилье.

Реализуют программу в следующих областях:

Донецкий;

Запорожский;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской.

Как оформить помощь

Граждане могут подавать заявки (в будни с 9.00 до 16.00) по телефону:

063 453 5710

Финпомощь назначат на основе следующих документов:

паспорта;

идентификационного кода;

свидетельства о рождении детей;

реквизитов банковской карты;

акта или фото повреждений жилья.

Что известно об Acted

Acted — французская неправительственная организация, основанная в 1993 году. Работает в Украине с 2015 года в ответ на вооруженный конфликт в Донбассе. Поскольку в феврале 2022 года в стране начались широкомасштабные военные действия, отряды Acted мобилизовали по всей Украине и соседних странах для поддержки пострадавших от войны.

Acted расширила свое географическое и оперативное присутствие в Украине и открыла 11 полевых баз на западе, востоке, севере и юге.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине уязвимые категории граждан смогут получить пособие от благотворительного фонда Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии (HEKS EPER). Средства будут перечисляться украинцам государственным финучреждением "ПриватБанк".

Также мы писали, что в Украине чешская гуманитарная организация "Человек в беде" объявила прием заявок на денежную помощь до 5 тысяч долларов. Программа распространяется во Львовскую и Ивано-Франковскую области.