Гроші від гуманітарних організацій — як отримати 6,6 тис. грн від ACTED

Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право
Деякі українці можуть оформити грошову допомогу у 6,6 тис. гривень від французької гуманітарної організації ACTED. Однак для цього потрібно відповідати низці критеріїв.
Про це повідомляє Socportal.info.
Фінансова допомога від ACTED
Як зазначається, організація виплачує допомогу упродовж трьох місяців. Програма поширюється на громадян таких категорій вразливості:
- одиноких матерів або батьків, які самостійно виховують дітей;
- літніх людей, яким більше 60 років;
- родини, у складі яких є особи з інвалідністю, малорухливі люди, які потребують турботи;
- багатодітні родини та сім'ї з дітьми до одного року;
- родини з вагітними та жінками, які годують груддю;
- сім'ї, які через бойові дії мають повністю/частково пошкоджене житло.
Реалізують програму у таких областях:
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській.
Як оформити допомогу
Громадяни можуть подавати заявки (у будні з 9.00 до 16.00) за телефоном:
- 063 453 5710
Фіндопомогу призначають на основі таких документів:
- паспорта;
- ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про народження дітей;
- реквізитів банківської картки;
- акту чи фото пошкоджень житла.
Що відомо про Acted
Acted — французька неурядова організація, заснована в 1993 році. Працює в Україні з 2015 року у відповідь на збройний конфлікт на Донбасі. Оскільки у лютому 2022 року в країні почалися широкомасштабні військові дії, загони Acted мобілізували по всій Україні та сусідніх країнах для підтримки постраждалих від війни.
Acted розширила свою географічну та оперативну присутність в Україні та відкрила 11 польових баз на заході, сході, півночі та півдні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні вразливі категорії громадян зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (HEKS EPER). Кошти перераховуватиме українцям державна фінустанова "ПриватБанк".
Також ми писали, що в Україні чеська гуманітарна організація "Людина в біді" оголосила прийом заявок на грошову допомогу до 5 тисяч доларів. Програма поширюється на Львівську та Івано-Франківську області.
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