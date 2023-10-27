Гроші від гуманітарних організацій — як отримати 6,6 тис. грн від ACTED

Пачка грошей у руках. Фото: РБК-Україна

Деякі українці можуть оформити грошову допомогу у 6,6 тис. гривень від французької гуманітарної організації ACTED. Однак для цього потрібно відповідати низці критеріїв.

Про це повідомляє Socportal.info.

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Фінансова допомога від ACTED

Як зазначається, організація виплачує допомогу упродовж трьох місяців. Програма поширюється на громадян таких категорій вразливості:

одиноких матерів або батьків, які самостійно виховують дітей;

літніх людей, яким більше 60 років;

родини, у складі яких є особи з інвалідністю, малорухливі люди, які потребують турботи;

багатодітні родини та сім'ї з дітьми до одного року;

родини з вагітними та жінками, які годують груддю;

сім'ї, які через бойові дії мають повністю/частково пошкоджене житло.

Реалізують програму у таких областях:

Донецькій;

Запорізькій;

Миколаївській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській.

Як оформити допомогу

Громадяни можуть подавати заявки (у будні з 9.00 до 16.00) за телефоном:

063 453 5710

Фіндопомогу призначають на основі таких документів:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про народження дітей;

реквізитів банківської картки;

акту чи фото пошкоджень житла.

Що відомо про Acted

Acted — французька неурядова організація, заснована в 1993 році. Працює в Україні з 2015 року у відповідь на збройний конфлікт на Донбасі. Оскільки у лютому 2022 року в країні почалися широкомасштабні військові дії, загони Acted мобілізували по всій Україні та сусідніх країнах для підтримки постраждалих від війни.

Acted розширила свою географічну та оперативну присутність в Україні та відкрила 11 польових баз на заході, сході, півночі та півдні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вразливі категорії громадян зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (HEKS EPER). Кошти перераховуватиме українцям державна фінустанова "ПриватБанк".

Також ми писали, що в Україні чеська гуманітарна організація "Людина в біді" оголосила прийом заявок на грошову допомогу до 5 тисяч доларів. Програма поширюється на Львівську та Івано-Франківську області.