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Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

27 жовтня 2023 09:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші від гуманітарних організацій — як отримати 6,6 тис. грн від ACTED
Пачка грошей у руках. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деякі українці можуть оформити грошову допомогу у 6,6 тис. гривень від французької гуманітарної організації ACTED. Однак для цього потрібно відповідати низці критеріїв.

Про це повідомляє Socportal.info.

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Фінансова допомога від ACTED

Як зазначається, організація виплачує допомогу упродовж трьох місяців. Програма поширюється на громадян таких категорій вразливості:

  • одиноких матерів або батьків, які самостійно виховують дітей;
  • літніх людей, яким більше 60 років;
  • родини, у складі яких є особи з інвалідністю, малорухливі люди, які потребують турботи;
  • багатодітні родини та сім'ї з дітьми до одного року;
  • родини з вагітними та жінками, які годують груддю;
  • сім'ї, які через бойові дії мають повністю/частково пошкоджене житло.

Реалізують програму у таких областях:

  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській.

Як оформити допомогу

Громадяни можуть подавати заявки (у будні з 9.00 до 16.00) за телефоном:

  • 063 453 5710

Фіндопомогу призначають на основі таких документів:

  • паспорта;
  • ідентифікаційного коду;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • реквізитів банківської картки;
  • акту чи фото пошкоджень житла.

Що відомо про Acted

Acted — французька неурядова організація, заснована в 1993 році. Працює в Україні з 2015 року у відповідь на збройний конфлікт на Донбасі. Оскільки у лютому 2022 року в країні почалися широкомасштабні військові дії, загони Acted мобілізували по всій Україні та сусідніх країнах для підтримки постраждалих від війни.

Acted розширила свою географічну та оперативну присутність в Україні та відкрила 11 польових баз на заході, сході, півночі та півдні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вразливі категорії громадян зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (HEKS EPER). Кошти перераховуватиме українцям державна фінустанова "ПриватБанк".

Також ми писали, що в Україні чеська гуманітарна організація "Людина в біді" оголосила прийом заявок на грошову допомогу до 5 тисяч доларів. Програма поширюється на Львівську та Івано-Франківську області.

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