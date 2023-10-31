Декларирование денежной помощи — в НАПК назвали перечень выплат

Украинцы должны задекларировать денежную помощь — в НАПК назвали перечень выплат
Украинцам напомнили о необходимости декларирования денежной помощи от государства. Обнародован перечень выплат, о которых следует отчитаться.
Об этом говорится на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), пишет buh.ligazakon.net.
Какую помощь нужно декларировать
Как отмечается, декларирование касается денежной помощи, предоставляемой внутренним переселенцам от государства, в частности, по поданным заявкам через платформу "єДопмога". Также это может быть:
- покрытие денежных расходов на проживание (для ВПЛ);
- компенсация расходов, связанных с бесплатным временным размещением ВПЛ;
- денежная помощь мирному эвакуируемому населению;
- материальная помощь мирному населению деоккупированных населенных пунктов;
- финпомощь украинцам, потерявшим работу на фоне войны.
В декларациях источником дохода соответствующих средств советуют указывать правительство, заблокировав поле для ввода кода ЕГРПОУ.
Как пример, при внесении данных о помощи на жительство переселенцев в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации, отчетный период полностью или частично приходится на период действия военного положения, рекомендуют:
- в разделе "Вид дохода" нажать отметку "Другое";
- в пункте "Укажите, какой именно" выбрать "Помощь на жительство ВПЛ";
- в разделе "Источник (источники) дохода" найти "Другое физическое или юридическое лицо";
- в пункте "Тип личности" указать "Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";
- в разделе "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физлиц — предпринимателей и общественных формирований" указать "Не известно"
- в пункте "Наименование юридического лица" выбрать "Кабинет Министров Украины".
Во время декларирования вида помощи в поле "Укажите, какой именно" следует указать именно тот вид материальной помощи, который получил субъект декларирования/член его семьи. Как пример:
- "Помощь єДопомога"
- "Компенсация расходов, связанная с размещением ВПЛ"
- "денежная помощь эвакуируемому населению".
При этом не следует декларировать финансовую помощь, полученную от международных организаций и других стран.
"Независимо от того, находились ли вы на территории Украины или за границей в то время, когда получали эту помощь, декларировать ее не нужно", — говорится в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, в Государственной налоговой службе объяснили, как облагаются налогом выплаты международных грантов, которые могут получить физлица-предприниматели (ФЛП). В частности, уточнили, распространяются ли общие правила на такой вид дохода.
Ранее мы сообщали о том, что помощь для украинских беженцев в разных точках Европы существенно отличается. Некоторые страны, предоставившие украинцам временное убежище, выплачивают до 55 тыс. гривен ежемесячно (в эквиваленте).
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