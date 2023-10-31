Декларирование денежной помощи — в НАПК назвали перечень выплат

Человек за компьютером. Фото: Unplush

Украинцам напомнили о необходимости декларирования денежной помощи от государства. Обнародован перечень выплат, о которых следует отчитаться.

Об этом говорится на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), пишет buh.ligazakon.net.

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Какую помощь нужно декларировать

Как отмечается, декларирование касается денежной помощи, предоставляемой внутренним переселенцам от государства, в частности, по поданным заявкам через платформу "єДопмога". Также это может быть:

покрытие денежных расходов на проживание (для ВПЛ);

компенсация расходов, связанных с бесплатным временным размещением ВПЛ;

денежная помощь мирному эвакуируемому населению;

материальная помощь мирному населению деоккупированных населенных пунктов;

финпомощь украинцам, потерявшим работу на фоне войны.

В декларациях источником дохода соответствующих средств советуют указывать правительство, заблокировав поле для ввода кода ЕГРПОУ.

Как пример, при внесении данных о помощи на жительство переселенцев в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации, отчетный период полностью или частично приходится на период действия военного положения, рекомендуют:

в разделе "Вид дохода" нажать отметку "Другое";

в пункте "Укажите, какой именно" выбрать "Помощь на жительство ВПЛ";

в разделе "Источник (источники) дохода" найти "Другое физическое или юридическое лицо";

в пункте "Тип личности" указать "Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";

в разделе "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физлиц — предпринимателей и общественных формирований" указать "Не известно"

в пункте "Наименование юридического лица" выбрать "Кабинет Министров Украины".

Во время декларирования вида помощи в поле "Укажите, какой именно" следует указать именно тот вид материальной помощи, который получил субъект декларирования/член его семьи. Как пример:

"Помощь єДопомога"

"Компенсация расходов, связанная с размещением ВПЛ"

"денежная помощь эвакуируемому населению".

При этом не следует декларировать финансовую помощь, полученную от международных организаций и других стран.

"Независимо от того, находились ли вы на территории Украины или за границей в то время, когда получали эту помощь, декларировать ее не нужно", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе объяснили, как облагаются налогом выплаты международных грантов, которые могут получить физлица-предприниматели (ФЛП). В частности, уточнили, распространяются ли общие правила на такой вид дохода.

Ранее мы сообщали о том, что помощь для украинских беженцев в разных точках Европы существенно отличается. Некоторые страны, предоставившие украинцам временное убежище, выплачивают до 55 тыс. гривен ежемесячно (в эквиваленте).