Декларування грошової допомоги — у НАЗК назвали перелік виплат

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

Українцям нагадали про необхідність декларування грошової допомоги від держави. Оприлюднено перелік виплат, про які слід відзвітувати.

Про це йдеться на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), пише buh.ligazakon.net.

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Яку допомогу треба декларувати

Як зазначається, декларування стосується грошової допомоги, яку надають внутрішнім переселенцям від держави, зокрема, за поданими заявками через платформу "єДопомога". Також це може бути:

покриття грошових витрат на проживання (для ВПО);

компенсація витрат, пов'язаних із безкоштовним тимчасовим розміщенням ВПО;

грошова допомога мирному населенню, яке евакуюється;

матеріальна допомога мирному населенню деокупованих населених пунктів;

фіндопомога українцям, які втратили роботу на тлі війни.

У деклараціях джерелом доходу відповідних коштів радять вказувати уряд, заблокувавши поле для введення коду ЄДРПОУ.

Як приклад, під час внесення даних про допомогу на проживання переселенців, до розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, звітний період котрої повністю чи частково припадає на період дії воєнного стану, рекомендують:

у розділі "Вид доходу" знайти позначку "Інше";

у пункті "Зазначте, який саме" обрати "Допомога на проживання ВПО";

у розділі "Джерело (джерела) доходу" вказати "Інша фізична або юридична особа";

у пункті "Тип особи" натиснути "Юридична особа, зареєстрована в Україні";

у розділі "Код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізосіб - підприємців та громадських формувань" обрати позначку "Не відомо"

у пункті "Найменування юридичної особи" обрати "Кабінет Міністрів України".

Під час декларування виду допомоги, у полі "Зазначте, який саме" треба вказати саме той вид матеріальної допомоги, який отримав суб'єкт декларування/член його родини. Як приклад:

"Допомога єПідтримка"

"Компенсація витрат, пов'язана з розміщенням ВПО"

"грошова допомога населенню, яке евакуюється".

При цьому не потрібно декларувати фінансову допомогу, отриману від міжнародних організацій та інших країн.

"Незалежно від того, чи перебували ви на території України чи за кордоном у час, коли отримували цю допомогу, декларувати її не потрібно", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податковій службі пояснили, як оподатковуються виплати міжнародних грантів, які можуть отримати фізособи-підприємці (ФОП). Зокрема, уточнили, чи поширюються загальні правила на такий вид доходу.

Раніше ми повідомляли про те, що допомога для українських біженців у різних точках Європи, суттєво різниться. Деякі країни, які надали українцям тимчасовий прихисток, виплачують до 55 тис. гривень щомісяця (в еквіваленті).