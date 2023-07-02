Украинским пенсионерам придется ежегодно проходить физическую идентификацию
Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о выплате пенсий гражданам, находящимся за границей. Теперь им придется ежегодно проходить физическую идентификацию.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Физическая идентификация пенсионеров
"Гражданам, которые нашли приют за рубежом, выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию", — говорится в сообщении.
Как пройти физическую идентификацию:
- с помощью Дія.Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- удостоверение места жительства консульским должностным лицом.
Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право на единовременную выплату в размере десяти пенсий. Государство гарантирует дополнительную выплату только некоторым категориям лиц.
Также мы писали, что в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысят выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.
Добавим, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.