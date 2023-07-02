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Украинским пенсионерам придется ежегодно проходить физическую идентификацию

2 июля 2023 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинским пенсионерам придется ежегодно проходить физическую идентификацию
Пожилая женщина получает пенсию. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект о выплате пенсий гражданам, находящимся за границей. Теперь им придется ежегодно проходить физическую идентификацию.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Физическая идентификация пенсионеров

"Гражданам, которые нашли приют за рубежом, выплата пенсии будет осуществляться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию", — говорится в сообщении.

Как пройти физическую идентификацию:

  • с помощью Дія.Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • удостоверение места жительства консульским должностным лицом.
Пост
Пост Минреинтеграции. Фото: скриншот

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право на единовременную выплату в размере десяти пенсий. Государство гарантирует дополнительную выплату только некоторым категориям лиц.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысят выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Добавим, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

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