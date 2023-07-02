Українським пенсіонерам доведеться щорічно проходити фізичну ідентифікацію
Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт щодо виплати пенсій громадянам, які перебувають за кордоном. Відтепер їм доведеться щорічно проходити фізичну ідентифікацію.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Фізична ідентифікація пенсіонерів
"Громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. При цьому таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію", — йдеться у повідомленні.
Як пройти фізичну ідентифікацію:
- за допомогою Дія.Підпис (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
- посвідчення місця проживання консульською посадовою особою.
Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій. Держава гарантує додаткову виплату лише деяким категоріям осіб.
Також ми писали, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищать виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.
Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.