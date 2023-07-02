Українським пенсіонерам доведеться щорічно проходити фізичну ідентифікацію

Жінка літнього віку отримує пенсію. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт щодо виплати пенсій громадянам, які перебувають за кордоном. Відтепер їм доведеться щорічно проходити фізичну ідентифікацію.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Фізична ідентифікація пенсіонерів

"Громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. При цьому таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію", — йдеться у повідомленні.

Як пройти фізичну ідентифікацію:

за допомогою Дія.Підпис (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

посвідчення місця проживання консульською посадовою особою.

Допис Мінреінтеграції. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій. Держава гарантує додаткову виплату лише деяким категоріям осіб.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищать виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.