Пенсії в Україні — частині громадян нарахують одразу 10 виплат

Жінка літнього віку. Фото: Freepik

В Україні деякі громадяни мають право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій. Держава гарантує додаткову виплату лише деяким категоріям осіб.

Це прописано в урядовій постанові №909.

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Як зазначається, солідну додаткову виплату обсягом 10 місячних виплат нараховують під час виходу на пенсію працівникам комунальних та державних закладів. Перелік категорій таких пенсіонерів доволі широкий. Механізм виплати регулюють закони:

№1788 "Про пенсійне забезпечення";

№1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

В яких установах потрібно працювати для виплати

Доплата передбачена, якщо людина, якій призначено пенсію за вислугою років, працює в установах та організаціях:

загальноосвітніх навчальних закладах;

військових загальноосвітних навчальних закладах;

музичних та художніх школах;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;

дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах та приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, логопедичних пунктах та стаціонарах, школах-клініках;

вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;

дошкільних навчальних закладах всіх типів;

бібліотеках;

дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, дитбудинках, дитячих відділеннях в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;

лікарняних закладах, лікувально-профілактичних закладах особливого типу, лікувально-трудових профілакторіях, амбулаторно-поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладах переливання крові, закладах охорони материнства і дитинства, територіальних органах Держсанепідслужби (які не є держслужбовцями), діагностичних центрах;

аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях;

медико-соціальних експертних комісіях, бюро судово-медичної експертизи.

Виплати надають на основі страхового стажу, який передбачає всі періоди роботи у вказаних у переліку.

Згідно з урядовою постановою, є чіткі умови для призначення одноразової допомоги у 10 виплат. Серед них:

якщо пенсійну виплату призначають за віком, починаючи з 1 жовтня 2011 року, згідно із законом №1058;

у разі, якщо особа на дату досягнення свого пенсійного віку, згідно зі ст. 26 закону №1058, були працівниками в установах та закладах державної/комунальної форми власності, займаючи посади, робота на яких надає право на пенсію за вислугою років;

громадяни зі страховим стажем (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років) на посадах;

якщо до цього їм не нараховувалась жодна інша пенсія.

Під час призначення пенсійної виплати за вислугою років, надається можливість додавання стажу роботи в установах з переліку.

Підвищення пенсій за професіями

Варто зазначити, що у липні 2023 року будуть проіндексовані на 19,7% виплати для тих громадян, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Доплати нарахують:

працівникам органів місцевого самоврядування;

державним службовцям;

науковцям.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.