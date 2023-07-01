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Пенсии в Украине: части граждан насчитают сразу 10 выплат

1 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — части граждан насчитают сразу 10 выплат
Пожилая женщина. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые граждане имеют право на единовременную выплату в размере десяти пенсий. Государство гарантирует дополнительную выплату только некоторым категориям лиц.

Это прописано в правительственном постановлении №909.

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Кто имеет право на десять пенсий

Как отмечается, солидную дополнительную выплату в размере 10 месячных выплат начисляют при выходе на пенсию работникам коммунальных и государственных учреждений. Список категорий таких пенсионеров довольно широк. Механизм выплаты регулируют законы:

  • №1788 "О пенсионном обеспечении";
  • №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В каких учреждениях нужно работать для выплаты

Доплата предусмотрена, если человек, которому назначена пенсия по выслуге лет, работает в учреждениях и организациях. Среди них:

  • общеобразовательных учебных заведениях;
  • военных общеобразовательных учебных заведениях;
  • музыкальных и художественных школах;
  • межшкольных учебно-производственных комбинатах;
  • детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и приемниках-распределителях для несовершеннолетних, логопедических пунктах и стационарах, школах-клиниках
  • высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведениях;
  • дошкольных учебных заведениях всех типов;
  • библиотеках;
  • детских клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, детдомах, детских отделениях в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;
  • больничных заведениях, лечебно-профилактических заведениях особого типа, лечебно-трудовых профилакториях, амбулаторно-поликлинических заведениях, заведениях скорой и неотложной медицинской помощи, заведениях переливания крови, заведениях охраны материнства и детства, территориальных органах Госсанэпидслужбы (не являющиеся госслужащими);
  • аптеках, аптечных киосках, аптечных магазинах, контрольно-аналитических лабораториях;
  • медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судебно-медицинской экспертизы.

Выплаты предоставляются на основе страхового стажа, предусматривающего все периоды работы.

Согласно правительственному постановлению, есть четкие условия для назначения единовременного пособия в 10 выплат:

  • если пенсионная выплата назначается по возрасту, начиная с 1 октября 2011 года, согласно закону №1058;
  • в случае если лица на дату достижения своего пенсионного возраста, согласно ст. 26 закона №1058, были работниками в учреждениях и учреждениях государственной/коммунальной формы собственности, занимая должности, работа на которых дает право на пенсию по выслуге лет;
  • граждане со страховым стажем (мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет) на должностях;
  • если до этого им не начислялась никакая другая пенсия.

При назначении пенсионной выплаты по выслуге лет предоставляется возможность добавления стажа работы в учреждениях из перечня.

Повышение пенсий по профессиям

Следует отметить, что в июле 2023 года будут проиндексированы на 19,7% выплаты для граждан, вышедших на отдых по специальным законам. Доплаты начислят:

  • работникам органов местного самоуправления;
  • государственным служащим;
  • ученым.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд грн.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

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