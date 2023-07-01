Пенсии в Украине: части граждан насчитают сразу 10 выплат
В Украине некоторые граждане имеют право на единовременную выплату в размере десяти пенсий. Государство гарантирует дополнительную выплату только некоторым категориям лиц.
Это прописано в правительственном постановлении №909.
Кто имеет право на десять пенсий
Как отмечается, солидную дополнительную выплату в размере 10 месячных выплат начисляют при выходе на пенсию работникам коммунальных и государственных учреждений. Список категорий таких пенсионеров довольно широк. Механизм выплаты регулируют законы:
- №1788 "О пенсионном обеспечении";
- №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В каких учреждениях нужно работать для выплаты
Доплата предусмотрена, если человек, которому назначена пенсия по выслуге лет, работает в учреждениях и организациях. Среди них:
- общеобразовательных учебных заведениях;
- военных общеобразовательных учебных заведениях;
- музыкальных и художественных школах;
- межшкольных учебно-производственных комбинатах;
- детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и приемниках-распределителях для несовершеннолетних, логопедических пунктах и стационарах, школах-клиниках
- высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведениях;
- дошкольных учебных заведениях всех типов;
- библиотеках;
- детских клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, детдомах, детских отделениях в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;
- больничных заведениях, лечебно-профилактических заведениях особого типа, лечебно-трудовых профилакториях, амбулаторно-поликлинических заведениях, заведениях скорой и неотложной медицинской помощи, заведениях переливания крови, заведениях охраны материнства и детства, территориальных органах Госсанэпидслужбы (не являющиеся госслужащими);
- аптеках, аптечных киосках, аптечных магазинах, контрольно-аналитических лабораториях;
- медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судебно-медицинской экспертизы.
Выплаты предоставляются на основе страхового стажа, предусматривающего все периоды работы.
Согласно правительственному постановлению, есть четкие условия для назначения единовременного пособия в 10 выплат:
- если пенсионная выплата назначается по возрасту, начиная с 1 октября 2011 года, согласно закону №1058;
- в случае если лица на дату достижения своего пенсионного возраста, согласно ст. 26 закона №1058, были работниками в учреждениях и учреждениях государственной/коммунальной формы собственности, занимая должности, работа на которых дает право на пенсию по выслуге лет;
- граждане со страховым стажем (мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет) на должностях;
- если до этого им не начислялась никакая другая пенсия.
При назначении пенсионной выплаты по выслуге лет предоставляется возможность добавления стажа работы в учреждениях из перечня.
Повышение пенсий по профессиям
Следует отметить, что в июле 2023 года будут проиндексированы на 19,7% выплаты для граждан, вышедших на отдых по специальным законам. Доплаты начислят:
- работникам органов местного самоуправления;
- государственным служащим;
- ученым.
Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд грн.
Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.