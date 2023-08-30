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В ТЦК рассказали, как семья погибшего военного может получить 15 млн грн помощи

30 августа 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ТЦК рассказали, как семья погибшего военного может получить 15 млн грн помощи
Представитель Подольского районного в городе Киеве ТЦК и СП Екатерина Тищенко. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Родственники погибшего военного имеют право на получение помощи в размере 15 млн грн. Они могут реализовать право на получение одноразовой денежной помощи (ОДП) со дня гибели, после получения свидетельства о смерти.

Об этом рассказала представительница Подольского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Екатерина Тищенко на брифинге в Military Media Center.

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Помощь для семьи погибшего военного

По словам Тищенко, выплата распределяется равными долями на всех предусмотренных законом получателей, а именно:

  • родителей;
  • одного из супругов, который не женился во второй раз;
  • детей, не достигших совершеннолетия, или детей, которым исполнилось 18 лет и обучаются на дневной форме обучения;
  • иждивенцев погибших, которыми считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.

"Если лицо, имеющее право на получение ОДП, в течение трех лет со дня возникновения такого права не реализовало его, его доля распределяется между другими лицами, имеющими право на получение ОДП", — отметила Тищенко.

Она рассказала, что сумма ОДП составляет 15 млн грн. Помощь назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим на нее право, по их личному заявлению или заявлению их представителей.

Тищенко объяснила, что на первом этапе это 1/5 части от назначенной суммы пособия, остаток 4/5 выплачивается ежемесячно, равными долями в течение 40 месяцев.

Для назначения помощи члены семьи должны обратиться в РТЦК и СП независимо от места регистрации. Они должны написать заявление собственноручно.

"К заявлению члены семьи прилагают копии следующих документов: паспорт или ID паспорт со справкой о регистрации места жительства; карточку налогоплательщика; извещение о смерти; документы, подтверждающие родственные связи с погибшим; свидетельство о смерти погибшего; врачебное свидетельство о смерти или справку о причине смерти; выписку о несудимости лица, подающего заявление; для представителей несовершеннолетних детей погибшего — решение местной госадминистрации или суда об установлении над ребенком опеки", — добавила Тищенко.

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Пост Military Media Center. Фото: скриншот
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Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные, кроме денежного обеспечения и премий во время войны, имеют право на дополнительные выплаты на снаряжение. На амуницию предусмотрено около 15 тыс. грн.

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