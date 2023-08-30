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У ТЦК розповіли, як родина загиблого військового може отримати 15 млн грн допомоги

30 серпня 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ТЦК розповіли, як родина загиблого військового може отримати 15 млн грн допомоги
Представниця Подільського районного у місті Києві ТЦК і СП Катерина Тищенко. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Родичі загиблого військового мають право на отримання допомоги у розмірі 15 млн грн. Вони можуть реалізувати право на отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) з дня загибелі, після отримання свідоцтва про смерть.

Про це розповіла представниця Подільського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Катерина Тищенко на брифінгу в Military Media Center.

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Допомога для родини загиблого військового

За словами Тищенко, виплата розподіляється рівними частками на всіх передбачених законом отримувачів, а саме: 

  • батьків;
  • одного із подружжя, який не одружився вдруге;
  • дітей, які не досягли повноліття, або дітей, яким виповнилось 18 років і вони навчаються на денній формі навчання;
  • утриманців загиблого, якими вважаються члени родини, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

"Якщо особа, яка має право на отримання ОГД, протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізувала його, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання ОГД", — зазначила Тищенко.

Вона розповіла, що сума ОГД складає 15 млн грн. Допомога призначається та виплачується рівними частками всім особам, які мають на неї право, за їх особистою заявою чи заявою їх представників.

Тищенко пояснила, що на першому етапі це 1/5 частини від призначеної суми допомоги, залишок 4/5 виплачується щомісячно, рівними частками впродовж 40 місяців.

Для призначення допомоги члени родини повинні звернутися до РТЦК та СП незалежно від місця реєстрації. Вони мають написати заяву власноруч.

"До заяви члени родини додають копії таких документів: паспорт або ID паспорт з довідкою про реєстрацію місця проживання; картку платника податків; сповіщення про смерть; документи, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим; свідоцтво про смерть загиблого; лікарське свідоцтво про смерть чи довідку про причину смерті; витяг про несудимість особи, яка подає заяву; для представників неповнолітніх дітей загиблого — рішення місцевої держадміністрації або суду про встановлення над дитиною опіки", — додала Тищенко.

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Допис Military Media Center. Фото: скриншот
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Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові, окрім грошового забезпечення та премій під час війни, мають право на додаткові виплати на спорядження. На амуніцію передбачено близько 15 тис. грн.

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