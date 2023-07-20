Цены на некоторые продукты упадут к концу лета

Продавец в магазине. Фото: Freepik

В украинских магазинах овощи, особенно так называемого борщового набора, подешевеют до конца лета. Осенью цена будет меньше на 7-10%.

Такие ожидания озвучил представитель Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук в эфире общенационального телемарафона.

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От чего будут зависеть цены

По словам эксперта, в целом на уровень снижения цен будет влиять то, какой урожай получат производители. В частности, в прошлом году цены были выше на 15-20%, чем сейчас из-за оккупации Херсона. Производители не смогли заместить часть потерянного урожая на оккупированной территории.

"В этом году ситуация изменилась. На Западной и Центральной Украине начали больше выращивать овощей. Одесщина, Николаевщина, Днепропетровщина, Киевщина, Винницкая область — эти регионы также очень активно приобщились к закладке овощей на своих хозяйствах, соответственно мы видим сейчас большее предложение", — пояснил представитель аграриев.

В настоящее время несколько выросла площадь, где выращивают овощи в Украине. Граждане больше занимаются овощеводством, в том числе, благодаря государственным программам для открытия теплиц и выращивания садов.

Подобная ситуация ожидается и на фруктово-ягодном рынке.

"Это не только по овощной группе. Мы наблюдаем сезон ягод: цены на малину, голубику по сравнению даже с предыдущей неделей опустились на 25%, что говорит о сохранении таких тенденций", — добавил Денис Марчук.

Какая сейчас ситуация на рынке

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в Украине за июнь текущего года больше всего подешевели гречневая крупа, упали цены на яйца, рис, подсолнечное масло и лук.

Так, в частности, гречневая крупа подешевела по сравнению с маем на 7,2%, что является самым существенным снижением среди 33 наименований пищевых продуктов.

Однако больше всего подорожал картофель (+21,7%), капуста белокочанная (+21,5%), яблоки (+20,1%). Выросла стоимость моркови (+8,9%) и свеклы (+7,7%),

Что еще стоит знать

Напомним, за первые десять дней июля в Украине подешевели овощи салатного набора: лук, капуста, помидоры и огурцы. Также мы писали, что наиболее существенно среди продуктов в первый месяц лета подорожало мясо (на 1,9%) и овощи (на 1%).

Ранее сообщалось, что в течение последней недели в Украине начали дешеветь огурцы. Обозреватели аграрного рынка связывают это с сезоном уборки урожая овощей. Они подешевели в среднем на треть.