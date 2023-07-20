Ціни на деякі продукти впадуть до кінця літа

Продавець у магазині. Фото: Freepik

В українських магазинах овочі, особливо так званого борщового набору, подешевшають до кінця літа. Восени ціна буде меншою на 7-10%.

Такі очікування озвучив представник Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Від чого залежатимуть ціни

За словами експерта, загалом на рівень зниження цін впливатиме те, який врожай отримають виробники. Зокрема, торік ціни були вищі на 15-20%, ніж зараз через окупацію Херсона. Виробники не змогли замістити частину втраченого врожаю на окупованій території.

"Цього року ситуація змінилася. На Західній та Центральній Україні почали більше вирощувати овочів. Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Київщина, Вінниччина — ці регіони також дуже активно долучилися до закладання овочів на своїх господарствах, відповідно ми бачимо зараз більшу пропозицію", — пояснив представник аграріїв.

Зараз дещо зросла площа, де вирощують овочі в Україні. Громадяни більше більше займаються овочівництвом, в тому числі, завдяки державним програмам для відкриття теплиць та вирощування садів.

Подібна ситуація очікується і на фруктово-ягідному ринку.

"Це не тільки по овочевій групі. Ми спостерігаємо сезон ягід: ціни на малину, лохину порівняно навіть з попереднім тижнем опустилися на 25%, що говорить про збереження таких тенденцій", — додав Денис Марчук.

Яка зараз ситуація на ринку

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", в Україні за червень поточного року найбільше подешевшали гречані крупи, впали ціни на яйця, рис, олію соняшникову та цибулю.

Так, зокрема, гречані крупи зменшились порівняно з травнем на 7,2%, що є найсуттєвішим зниженням серед 33 найменувань харчових продуктів.

Проте найбільше подорожчала картопля (+21,7%), капуста білокачанна (+21,5%), яблука (+20,1%). Зросла вартість моркви (+8,9%) та буряка (+7,7%),

Що ще варто знати

Нагадаємо, за перші десять днів липня в Україні подешевшали овочі салатного набору: цибуля, капуста, помідори та огірки. Також ми писали, що найсуттєвіше серед продуктів у перший місяць літа подорожчало м'ясо (на 1,9%) та овочі (на 1%).

Раніше повідомлялося, що протягом останнього тижня в Україні почали дешевшати огірки. Оглядачі аграрного ринку пов'язують це з сезоном збирання врожаю овочів. Вони подешевшали в середньому на третину.