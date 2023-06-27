Ціни на низку продуктів зміняться — експерти дали прогноз до осені

Продавець в овочевому відділі. Фото: Pixabay

В українських магазинах до кінця літа очікується зміна цінників на низку продуктів. Ключові фактори — сезонність, зростання тарифів на електроенергію та цін на пальне.

Про те, що буде з цінами у найближчі два місяці, розповів виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

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Ціни на фрукти та овочі

За словами економіста, очікується зниження вартості деяких овочів борщового набору та фруктів, адже ринок наповниться новим врожаєм. Нинішні захмарні ціни є традиційним сезонним чинником.

Вже зараз деякі позиції борщового набору та фрукти, які вирощуються українцями, дешевшають.

"Традиційно, як починається літо — ціни падають. Така ситуація триває, як правило, до середини/кінця вересня. Після цього, як зберуть урожай, розпочнеться сезон поступового зростання цін", — зауважив він.

Загалом до кінця літа ціни на сезонні продукти мають знизитися, а дорожнеча продуктового кошика українців почне спадати.

Вартість яєць та курятини

Водночас в асоціації "Союз птахівників України" попередили про зростання цін на курятину та яйця. Причиною називають підвищення максимальних цін на електричну енергію, які повинні будуть платити промислові споживачі, а також запровадження підвищених податків на пальне у липні 2023 року.

Очікується, що це вдарить по українській галузі птахівництва, адже зростання вищевказаних тарифів та цін негативно позначиться на структурі собівартості продукції. Зокрема, вже із серпня виробникам доведеться підвищувати оптово-відпускну вартість продукції птахівництва для кінцевого споживача, щоб лише покрити власні виробничі витрати.

У структурі собівартості продуктів птахівництва частка електрики — 7-12%; інших видів продукції — 30%.

Водночас, виробництво продуктів птахівництва має низку етапів і на кожному зростатиме вартість складових. Відтак, собівартість кінцевого продукту неминуче підвищиться у "геометричній прогресії".

Зокрема, очікуване повернення акцизів та ПДВ на пальне до довоєнного рівня з 1 липня також може похитнути галузь птахівництва. Оскільки період підвищення припаде на жнива, а це спровокує зростання цін на зернові, олійні культури та продукти переробки, що є основою комбікорму та найбільшою часткою у собівартості продуктів птахівництва.

Зокрема, зараз у магазинах середні ціни на яйця такі:

Джерело: Minfin

Курятина у середньому у супермаркетах коштує:

Джерело: Minfin

Більше про ціни

Нагадаємо, під кінець червня на українському ринку стартував масовий розпродаж сезонних ягід. Водночас вартість надалі залишається високою.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року громадянам прийдуть оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.