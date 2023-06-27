Цены на ряд продуктов изменятся – эксперты дали прогноз до осени

Продавец в овощном отделе. Фото: Pixabay

В украинских магазинах до конца лета ожидается измение ценников на ряд продуктов. Ключевые факторы — сезонность, рост тарифов на электроэнергию и цен на топливо.

О том, что будет с ценами в ближайшие два месяца, рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

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Цены на фрукты и овощи

По словам экономиста, ожидается понижение стоимости некоторых овощей борщового набора и фруктов, ведь рынок наполнится новым урожаем. Нынешние заоблачные цены являются традиционным сезонным фактором.

Уже сейчас некоторые позиции борщового набора и фрукты, выращиваемые украинцами, дешевеют.

"Традиционно, как начинается лето — цены падают. Такая ситуация продолжается, как правило, до середины/конца сентября. После этого, как соберут урожай, начнется сезон постепенного роста цен", — отметил он.

В целом к концу лета цены на сезонные продукты должны снизиться, а дороговизна продуктовой корзины украинцев начнет спадать.

Стоимость яиц и курятины

В то же время в ассоциации "Союз птицеводов Украины" предупредили о росте цен на курятину и яйца. Причиной называют повышение максимальных цен на электрическую энергию, которые будут платить промышленные потребители, а также введение повышенных налогов на топливо в июле 2023 года.

Ожидается, что это отразится на украинской отрасли птицеводства, ведь рост вышеуказанных тарифов и цен негативно скажется на структуре себестоимости продукции. В частности, уже с августа производителям придется повышать оптово-отпускную стоимость продукции птицеводства для конечного потребителя, чтобы покрыть собственные производственные затраты.

В структуре себестоимости продуктов птицеводства доля электричества — 7-12%; других видов продукции — 30%.

В то же время производство продуктов птицеводства имеет ряд этапов и на каждом будет расти стоимость составляющих. Следовательно, себестоимость конечного продукта неизбежно вырастет в "геометрической прогрессии".

В частности, ожидаемый возврат акцизов и НДС на горючее до довоенного уровня с 1 июля также может поколебать отрасль птицеводства. Поскольку период повышения придется на жатву, а это спровоцирует рост цен на зерновые, масличные культуры и продукты переработки, являющиеся основой комбикорма и наибольшей долей в себестоимости продуктов птицеводства.

В частности, сейчас в магазинах средние цены на яйца следующие:

Источник: Minfin

Курятина в среднем в супермаркетах стоит:

Источник: Minfin

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Напомним, к концу июня на украинском рынке стартовала массовая распродажа сезонных ягод. В то же время стоимость продолжает оставаться высокой.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года гражданам придут обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.