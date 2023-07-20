В Україні дешевшають огірки: яка ціна популярного овоча

Свіжі огірки у кошику. Фото: Google

Протягом останнього тижня в Україні почали дешевшати огірки. Оглядачі аграрного ринку пов'язують це з сезоном збирання врожаю овочів. Наразі огірки подешевшали в середньоу на третину.

Чи збережеться така тенденція і надалі — розбиралися Новини.LIVE.

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Скільки вартують огірки

Оглядачі аграрного ринку зазначають, що за останній тиждень ціна на огірки впала на третину. Якщо ще у червні їх продавали по 70-80 гривень за кілограм, то нині їх віддають в середньому за 35 грн.

Вартість огірків у супермаркетах України:

Novus — 24,99 грн/кг;

Сільпо — 25 грн/кг;

Мегамаркет — 39,90 грн/кг;

Метро — 24,90 грн/кг;

Ашан — від 26 грн/кг;

АТБ — 22.89 грн/кг.

Зауважимо, зараз на сільськогосподарських ярмарках активно торгують огірками. Якщо повезе, то кілограм цього овоча можна виторгувати і за 20 грн.

Нагадаємо, за перші десять днів липня в Україні подешевшали овочі салатного набору: цибуля, капуста, помідори та огірки.

Також ми писали, що найсуттєвіше серед продуктів у перший місяць літа подорожчало м'ясо (на 1,9%) та овочі (на 1%). Водночас вартість низки продуктів упала. Так, у червні подешевшав рис, сало, молоко та сир. Знизились у ціні яйця (-4,1%), олія (-2,4%), фрукти (-2,2%).