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В Україні дешевшають огірки: яка ціна популярного овоча

20 липня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні дешевшають огірки: яка ціна популярного овоча
Свіжі огірки у кошику. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Протягом останнього тижня в Україні почали дешевшати огірки. Оглядачі аграрного ринку пов'язують це з сезоном збирання врожаю овочів. Наразі огірки подешевшали в середньоу на третину.

Чи збережеться така тенденція і надалі — розбиралися Новини.LIVE.

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Скільки вартують огірки

Оглядачі аграрного ринку зазначають, що за останній тиждень ціна на огірки впала на третину. Якщо ще у червні їх продавали по 70-80 гривень за кілограм, то нині їх віддають в середньому за 35 грн.

Вартість огірків у супермаркетах України:

  • Novus — 24,99 грн/кг;
  • Сільпо — 25 грн/кг;
  • Мегамаркет — 39,90 грн/кг;
  • Метро — 24,90 грн/кг;
  • Ашан — від 26 грн/кг;
  • АТБ — 22.89 грн/кг.

Зауважимо, зараз на сільськогосподарських ярмарках активно торгують огірками. Якщо повезе, то кілограм цього овоча можна виторгувати і за 20 грн.

Нагадаємо, за перші десять днів липня в Україні подешевшали овочі салатного набору: цибуля, капуста, помідори та огірки.

Також ми писали, що найсуттєвіше серед продуктів у перший місяць літа подорожчало м'ясо (на 1,9%) та овочі (на 1%). Водночас вартість низки продуктів упала. Так, у червні подешевшав рис, сало, молоко та сир. Знизились у ціні яйця (-4,1%), олія (-2,4%), фрукти (-2,2%).

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