В Украине дешевеют огурцы: какая цена популярного овоща

Свежие огурцы в корзине. Фото: Google

В последнюю неделю в Украине начали дешеветь огурцы. Обозреватели аграрного рынка связывают это с сезоном уборки урожая овощей. Огурцы подешевели в среднем на треть.

Сохранится ли такая тенденция и дальше — разбирались Новини.LIVE.

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Обозреватели аграрного рынка отмечают, что за последнюю неделю цена на огурцы упала на треть. Если в июне их продавали по 70-80 гривен за килограмм, то сейчас их отдают в среднем за 35 грн.

Стоимость огурцов в супермаркетах Украины:

Novus — 24,99 грн/кг;

Сельпо — 25 грн/кг;

Мегамаркет — 39,90 грн/кг;

Метро — 24,90 грн/кг;

Ашан — от 26 грн/кг;

АТБ — 22.89 грн/кг.

Заметим, сейчас на сельскохозяйственных ярмарках активно торгуют огурцами. Если повезет, то килограмм этого овоща можно выторговать за 20 грн.

Напомним, за первые десять дней июля в Украине подешевели овощи салатного набора: лук, капуста, помидоры и огурцы.

Также мы писали, что наиболее существенно среди продуктов в первый месяц лета подорожало мясо (на 1,9%) и овощи (на 1%). В то же время, стоимость ряда продуктов упала. Да, в июне подешевел рис, сало, молоко и сыр. Снизились в цене яйца (-4,1%), растительное масло (-2,4%), фрукты (-2,2%).