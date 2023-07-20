Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине дешевеют огурцы: какая цена популярного овоща arrow

В Украине дешевеют огурцы: какая цена популярного овоща

20 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине дешевеют огурцы: какая цена популярного овоща
Свежие огурцы в корзине. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В последнюю неделю в Украине начали дешеветь огурцы. Обозреватели аграрного рынка связывают это с сезоном уборки урожая овощей. Огурцы подешевели в среднем на треть.

Сохранится ли такая тенденция и дальше — разбирались Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько стоят огурцы

Обозреватели аграрного рынка отмечают, что за последнюю неделю цена на огурцы упала на треть. Если в июне их продавали по 70-80 гривен за килограмм, то сейчас их отдают в среднем за 35 грн.

Стоимость огурцов в супермаркетах Украины:

  • Novus — 24,99 грн/кг;
  • Сельпо — 25 грн/кг;
  • Мегамаркет — 39,90 грн/кг;
  • Метро — 24,90 грн/кг;
  • Ашан — от 26 грн/кг;
  • АТБ — 22.89 грн/кг.

Заметим, сейчас на сельскохозяйственных ярмарках активно торгуют огурцами. Если повезет, то килограмм этого овоща можно выторговать за 20 грн.

Напомним, за первые десять дней июля в Украине подешевели овощи салатного набора: лук, капуста, помидоры и огурцы.

Также мы писали, что наиболее существенно среди продуктов в первый месяц лета подорожало мясо (на 1,9%) и овощи (на 1%). В то же время, стоимость ряда продуктов упала. Да, в июне подешевел рис, сало, молоко и сыр. Снизились в цене яйца (-4,1%), растительное масло (-2,4%), фрукты (-2,2%).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на экономику Украины

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз