В Киеве продают квартиру с видом на Софийскую площадь: фото жилья ценой больше миллиарда

Софийская площадь. Фото: zruchno.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на квартиры в Киеве никогда не были низкими. Все-таки это столица, и здесь все стоит чуть дороже. Впрочем, иногда в Киеве продают уж совсем "элитные" квартиры, цена на которые больше напоминает номер телефона. Одно из украинских агентств недвижимости предлагает купить квартиру в историческом центре Киева за 1 232 301 720 грн.

Да, именно за один миллиард двести тридцать два миллиона триста одну тысячу семьсот двадцать гривен. Новини.LIVE рассказывают про одну из самых дорогих квартир в Киеве.

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Что известно о доме

Находится эта квартира в историческом доме, который теперь называется ЖК "Софійська брама". Киевляне и гости столицы могут увидеть его собственно на Софийской площади — это желтый дом, который находится на одной из сторон площади.

Четырехкомнатная квартира, расположенная на двух уровнях, имеет зал, обеденную зону, три спальни с индивидуальным санузлами, хамам, прачечную, гардеробную, систему вентиляции и очистки воды. Кроме того, она оснащена кондиционерами, подогревом пола, сигнализацией, видеонаблюдением и технологией "умный дом".

Подъезды самого дома украшены мрамором и гранитом, в нем есть индивидуальная котельная и подземный паркинг. Территория дома закрыта и охраняется по периметру.

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX

Квартира в Киеве за 1 миллиард гривен. Фото: OLX 1/9 _ 9

Напомним, мы рассказывали об еще одном огромном дворце под Киевом площадью 3000 квадратных метров. Внутри коттеджа очень много света и пространства, а также установлена стильная винтовая лестница. Также мы писали о "Пшонке-стайле" усадьбе с русской печью. Ее продают "всего" за 10 млн долларов.