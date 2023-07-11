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Всього 10 млн доларів: під Києвом продається "Пшонка-стайл" садиба з руською піччю

11 липня 2023 18:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Всього 10 млн доларів: під Києвом продається "Пшонка-стайл" садиба з руською піччю
Одна із спалень садиби в Козині. Фото: OLX
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Якщо подивитись на деякі оголошення з продажу розкішних будинків у столиці та під Києвом, можна навіть на момент забути, що в країні війна. Але бізнес є бізнес, і якщо є попит, то буде і пропозиція.

Так, одне з українських агентств нерухомості пропонує купити за 10 млн доларів розкішну садибу у селищі Козин, що знаходиться в Київській області. Новини.LIVE розповідають про черговий палац в Київській області.

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Що відомо про будинок

П'ятикімнатний котедж площею 1000 квадратних метрів  розташований у селищі міського типу Козин в котеджному містечку "Сьоме небо", біля Конча-Заспи. Триповерховий будинок розташовується в кінці півострова, на 120 сотках розкішного парку з красивим ландшафтним дизайном та виходом до Дніпра. 

Довжина берегової лінії становить 240 метрів — фактично цілий пляж. Ба більше, на ділянці є великий причал для яхт, свій піщаний пляж, літня кухня з мангалом та справжньою руською піччю. Також на території є будиночок для охорони та відеоспостереження.

Сама садиба складається із двох частин. Перша — житлова — має три поверхи. На першому поверсі вітальня зі справжнім каміном, велика їдальня, кухня та санвузол. На другому — три спальні з вбиральнями та санвузлами, а на третьому — спортзал та кабінет.

Друга частина будинку має зимовий сад, велику СПА зону з басейном площею 75 метрів, фінською та турецькою саунами, кімнатою відпочинку, душовою та санвузлом. Також у цій частині розташована господарська зона з прання та зона для персоналу з усіма зручностями.

Окремо слід розказати про внутрішній вигляд маєтку, який агенти з нерухомості охарактеризували як "стильний дизайнерський ремонт". Судячи зі світлин, дизайн розроблявся за планом пана Пшонки.

  • Садиба під Києвом за 10 млн доларів
  • Садиба під Києвом за 10 млн доларів
  • Садиба під Києвом за 10 млн доларів
  •  
  • Садиба під Києвом за 10 млн доларів
  • Садиба під Києвом за 10 млн доларів
  • Садиба під Києвом за 10 млн доларів
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Нагадаємо, ми розповідали про ще о дин величезний палац під Києвом площею 3000 квадратних метрів. Всередині котеджу дуже багато світла і простору, а також встановлені ст ильні гвинтові сходи. 

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