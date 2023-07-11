Всього 10 млн доларів: під Києвом продається "Пшонка-стайл" садиба з руською піччю

Одна із спалень садиби в Козині. Фото: OLX

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Якщо подивитись на деякі оголошення з продажу розкішних будинків у столиці та під Києвом, можна навіть на момент забути, що в країні війна. Але бізнес є бізнес, і якщо є попит, то буде і пропозиція.

Так, одне з українських агентств нерухомості пропонує купити за 10 млн доларів розкішну садибу у селищі Козин, що знаходиться в Київській області. Новини.LIVE розповідають про черговий палац в Київській області.

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Що відомо про будинок

П'ятикімнатний котедж площею 1000 квадратних метрів розташований у селищі міського типу Козин в котеджному містечку "Сьоме небо", біля Конча-Заспи. Триповерховий будинок розташовується в кінці півострова, на 120 сотках розкішного парку з красивим ландшафтним дизайном та виходом до Дніпра.

Довжина берегової лінії становить 240 метрів — фактично цілий пляж. Ба більше, на ділянці є великий причал для яхт, свій піщаний пляж, літня кухня з мангалом та справжньою руською піччю. Також на території є будиночок для охорони та відеоспостереження.

Сама садиба складається із двох частин. Перша — житлова — має три поверхи. На першому поверсі вітальня зі справжнім каміном, велика їдальня, кухня та санвузол. На другому — три спальні з вбиральнями та санвузлами, а на третьому — спортзал та кабінет.

Друга частина будинку має зимовий сад, велику СПА зону з басейном площею 75 метрів, фінською та турецькою саунами, кімнатою відпочинку, душовою та санвузлом. Також у цій частині розташована господарська зона з прання та зона для персоналу з усіма зручностями.

Окремо слід розказати про внутрішній вигляд маєтку, який агенти з нерухомості охарактеризували як "стильний дизайнерський ремонт". Судячи зі світлин, дизайн розроблявся за планом пана Пшонки.

Садиба під Києвом за 10 млн доларів

Садиба під Києвом за 10 млн доларів

Садиба під Києвом за 10 млн доларів



Садиба під Києвом за 10 млн доларів

Садиба під Києвом за 10 млн доларів

Садиба під Києвом за 10 млн доларів 1 / 7

Нагадаємо, ми розповідали про ще о дин величезний палац під Києвом площею 3000 квадратних метрів. Всередині котеджу дуже багато світла і простору, а також встановлені ст ильні гвинтові сходи.