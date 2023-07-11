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Всего 10 млн долларов: под Киевом продается "Пшонка-стайл" усадьба с русской печью

11 июля 2023 18:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Всего 10 млн долларов: под Киевом продается "Пшонка-стайл" усадьба с русской печью
Одна из спален усадьбы в Козине. Фото: OLX
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Если посмотреть объявления по продаже роскошных домов в столице и под Киевом, можно даже на момент забыть, что в стране идет война. Но бизнес есть бизнес, и если есть спрос, то будет и предложение.

Так, одно из украинских агентств недвижимости предлагает купить за 10 млн долларов роскошную усадьбу в поселке Козин, расположенном в Киевской области. Новини.LIVE рассказывают об очередном дворце в Киевской области.

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Что известно о доме

Пятикомнатный коттедж площадью 1000 квадратных метров расположен в поселке городского типа Козин в коттеджном городке "Седьмое небо", у Конча-Заспы. Трехэтажное здание располагается в конце полуострова, на 120 сотках роскошного парка с красивым ландшафтным дизайном и выходом к Днепру.

Длина береговой линии составляет 240 метров— практически целый пляж. Более того, на участке есть большой причал для яхт, свой песчаный пляж, летняя кухня с мангалом и настоящей русской печью. Также на территории есть домик для охраны и видеонаблюдения.

Сама усадьба состоит из двух частей. Первая — жилая —– имеет три этажа. На первом этаже гостиная с настоящим камином, большая столовая, кухня и санузел. На второй — три спальни с туалетами и санузлами, а на третьей — спортзал и кабинет.

Вторая часть дома включает в себя зимний сад, большую СПА зону с бассейном площадью 75 метров, финской и турецкой саунами, комнатой отдыха, душевой и санузлом. Также в этой части находится хозяйственная зона стирки и зона для персонала со всеми удобствами.

Отдельно следует рассказать о внутреннем виде имения, которое агенты по недвижимости охарактеризовали как "стильный дизайнерский ремонт". Судя по фотографиям, дизайн разрабатывался по плану господина Пшонки.

  • Усадьба под Киевом за 10 млн долларов
  • Усадьба под Киевом за 10 млн долларов
  • Усадьба под Киевом за 10 млн долларов
  •  
  • Усадьба под Киевом за 10 млн долларов
  • Усадьба под Киевом за 10 млн долларов
  • Усадьба под Киевом за 10 млн долларов
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Напомним, мы рассказывали об еще одном огромном дворце под Киевом площадью 3000 квадратных метров. Внутри коттеджа очень много света и пространства, а также установлена стильная винтовая лестница.

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