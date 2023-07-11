Всего 10 млн долларов: под Киевом продается "Пшонка-стайл" усадьба с русской печью

Одна из спален усадьбы в Козине. Фото: OLX

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Если посмотреть объявления по продаже роскошных домов в столице и под Киевом, можно даже на момент забыть, что в стране идет война. Но бизнес есть бизнес, и если есть спрос, то будет и предложение.

Так, одно из украинских агентств недвижимости предлагает купить за 10 млн долларов роскошную усадьбу в поселке Козин, расположенном в Киевской области. Новини.LIVE рассказывают об очередном дворце в Киевской области.

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Что известно о доме

Пятикомнатный коттедж площадью 1000 квадратных метров расположен в поселке городского типа Козин в коттеджном городке "Седьмое небо", у Конча-Заспы. Трехэтажное здание располагается в конце полуострова, на 120 сотках роскошного парка с красивым ландшафтным дизайном и выходом к Днепру.

Длина береговой линии составляет 240 метров— практически целый пляж. Более того, на участке есть большой причал для яхт, свой песчаный пляж, летняя кухня с мангалом и настоящей русской печью. Также на территории есть домик для охраны и видеонаблюдения.

Сама усадьба состоит из двух частей. Первая — жилая —– имеет три этажа. На первом этаже гостиная с настоящим камином, большая столовая, кухня и санузел. На второй — три спальни с туалетами и санузлами, а на третьей — спортзал и кабинет.

Вторая часть дома включает в себя зимний сад, большую СПА зону с бассейном площадью 75 метров, финской и турецкой саунами, комнатой отдыха, душевой и санузлом. Также в этой части находится хозяйственная зона стирки и зона для персонала со всеми удобствами.

Отдельно следует рассказать о внутреннем виде имения, которое агенты по недвижимости охарактеризовали как "стильный дизайнерский ремонт". Судя по фотографиям, дизайн разрабатывался по плану господина Пшонки.

Усадьба под Киевом за 10 млн долларов

Усадьба под Киевом за 10 млн долларов

Усадьба под Киевом за 10 млн долларов



Усадьба под Киевом за 10 млн долларов

Усадьба под Киевом за 10 млн долларов

Усадьба под Киевом за 10 млн долларов 1/7 _ 7

Напомним, мы рассказывали об еще одном огромном дворце под Киевом площадью 3000 квадратных метров. Внутри коттеджа очень много света и пространства, а также установлена стильная винтовая лестница.