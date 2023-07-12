У Києві продають квартиру з краєвидом на Софійську площу: фото житла ціною понад мільярд

Софійська площа. Фото: zruchno.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на квартири у Києві ніколи не були низькими. Все ж таки це столиця, і тут все коштує трохи дорожче. Втім, іноді в Києві продають вже зовсім "елітні" квартири, ціна на які більше нагадує номер телефону. Одне з українських агентств нерухомості пропонує купити квартиру в історичному центрі Києва за 1 232 301 720 грн.

Так, за один мільярд двісті тридцять дві мільйона триста одну тисячу сімсот двадцять гривень. Новини.LIVE розповідають одну з найдорожчих квартир у Києві.

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Що відомо про будинок

Розташована ця квартира в історичному будинку, який тепер має назву ЖК "Софійська брама". Кияни та гості столиці можуть його побачити власне на Софійський площі — це жовтий будинок, який знаходиться на одній із сторін площі.

Чотирикімнатна дворівнева квартира має зал, обідню зону, три спальні з індивідуальним санвузлами, хамам, пральню, гардеробну, система вентиляції та очищення води. Крім того, вона оснащена кондиціонерами, підігрівом підлоги, сигналізацією, відеоспостереженням та технологією "розумний дім".

Під'їзди самого будинку оздоблені мармуром та гранітом, в ньому є індивідуальна котельня та підземний паркінг. Територія будинку закрита та охороняється по периметру.

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX

Квартира в Києві за 1 мільярд гривень. Фото: OLX 1 / 9

Нагадаємо, ми розповідали про ще один величезний палац під Києвом площею 3000 квадратних метрів. Всередині котеджу дуже багато світла і простору, а також встановлені стильні гвинтові сходи. Також ми писали про "Пшонка-стайл" садибу з руською піччю. Її продають "всього" за 10 млн доларів.