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В банках изменилась стоимость доллара и евро: курс валют на 26 сентября

26 сентября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 26 сентября — банки изменили цены на доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 26 сентября. Согласно ему, евро в покупке стоит 38,78 грн/евро (-0,21), доллар неизменен — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 26 сентября

По информации НБУ, цена евровалюты в продаже — 39,15 грн/евро (-0,21), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,26 грн. В покупке — 37,53 грн (-0,01), в продаже — 38,27 (0,00). Евро стоит в покупке 40,31 грн (-0,02), в продаже — 41,18 (-0,05) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);
  • Укрсиббанк — 37,40 грн (+0,15) — 38,00 грн (+0,15);
  • Укргазбанк — 37,55 грн — 38,30 грн (-0,25);
  • Ощадбанк — 37,60 грн — 38,45 грн;
  • Sense bank — 37,50 грн (-0,10) — 38,10 грн;
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,20 грн (+0,10), в продаже — 38,33 (+0,07). Цена евро в покупке — 40,85 грн, в продаже — 41,10.

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Что еще стоит знать

Напомним, банки отчитались о рекордных за всю историю независимости страны доходах. В частности, за восемь месяцев доход финучреждений составил 95,1 млрд грн.

Также мы писали, что в Украине народные депутаты намерены пересмотреть правила выплат клиентам банков-банкротов. Речь идет о вопросе очереди выплаты средств благотворительным организациям во время ликвидации финучреждений.

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