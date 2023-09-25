Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow У банках впали ціни на долар та євро: курс валют на 25 вересня arrow

У банках впали ціни на долар та євро: курс валют на 25 вересня

25 вересня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 25 вересня — банки знизили ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 38,98 грн/євро (-0,07), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара та євро на 25 вересня

За даними НБУ, європейська валюта у продажу коштує 39,36 грн/євро (-0,06), долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку валюта продовжує дешевшати. Долар у середньому коштує у купівлі — 37,53 грн (-0,15), в продажу — 38,27 (-0,16). Євро коштує у купівлі 40,32 грн (-0,10), у продажу — 41,22 (-0,11) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн (-0,10) — 38,90 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 37,70 грн (-0,35) — 38,50 (-0,35) грн;
  • Радабанк — 37,80 грн (-0,10) — 38,40 грн (-0,10);
  • Правексбанк — 37,65 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);
  • Укрексімбанк — 37,70 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,10);
  • Sense bank — 37,60 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,60);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн (-0,10) — 37,95 грн (-0,25).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,10), у продажу — 38,26 (+0,06). Ціна євро у купівлі — 40,85 (+0,05) грн, в продажу — 41,10 (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, НБУ за останній тиждень послабив підтримку курсу гривні. Продав значно меншу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Також ми писали, Національний банк у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз