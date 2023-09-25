Курс валют на 25 вересня — банки знизили ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 38,98 грн/євро (-0,07), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 25 вересня

За даними НБУ, європейська валюта у продажу коштує 39,36 грн/євро (-0,06), долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку валюта продовжує дешевшати. Долар у середньому коштує у купівлі — 37,53 грн (-0,15), в продажу — 38,27 (-0,16). Євро коштує у купівлі 40,32 грн (-0,10), у продажу — 41,22 (-0,11) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн (-0,10) — 38,90 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,70 грн (-0,35) — 38,50 (-0,35) грн;

Радабанк — 37,80 грн (-0,10) — 38,40 грн (-0,10);

Правексбанк — 37,65 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Укрексімбанк — 37,70 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,10);

Sense bank — 37,60 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,60);

Райффайзен Банк — 37,40 грн (-0,10) — 37,95 грн (-0,25).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,10), у продажу — 38,26 (+0,06). Ціна євро у купівлі — 40,85 (+0,05) грн, в продажу — 41,10 (-0,05).

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Нагадаємо, НБУ за останній тиждень послабив підтримку курсу гривні. Продав значно меншу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Також ми писали, Національний банк у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.