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В банках упали цены на доллар и евро: курс валют на 25 сентября

25 сентября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 25 сентября — банки снизили цены на доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 25 сентября. Согласно ему, евро в покупке стоит 38,98 грн/евро (-0,07), доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

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По данным НБУ, европейская валюта в продаже стоит 39,36 грн/евро (-0,06), доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке валюта продолжает дешеветь. Доллар в среднем стоит в покупке — 37,53 грн (-0,15), в продаже — 38,27 (-0,16). Евро стоит в покупке 40,32 грн (-0,10), в продаже — 41,22 (-0,11) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн (-0,10) — 38,90 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 37,70 грн (-0,35) — 38,50 (-0,35) грн;
  • Радабанк — 37,80 грн (-0,10) — 38,40 грн (-0,10);
  • Правэксбанк — 37,65 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);
  • Укрэксимбанк — 37,70 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,10);
  • Sense bank — 37,60 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,60);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн (-0,10) — 37,95 грн (-0,25).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,10 грн (+0,10), в продаже — 38,26 (+0,06). Цена евро в покупке — 40,85 (+0,05) грн, в продаже — 41,10 (-0,05).

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Больше о валюте

Напомним, НБУ за последнюю неделю ослабил поддержку курса гривны. Продал гораздо меньшую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке.

Также мы писали, что Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

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