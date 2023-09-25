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Банки відзвітували про рекордні доходи: які суми отримали

25 вересня 2023 12:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки знову отримали рекордні доходи — НБУ оприлюднив суми
Каса банку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські банки відзвітували про рекордні за всю історію незалежності країни прибутки. Зокрема, за вісім місяців дохід фінустанов сягнув 95,1 млрд грн.

Про це свідчить інформація Національного банку України (НБУ).

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Як змінились доходи банків

Як пишуть фахівці, досягнутий показник є найбільшим. До цього найвищим за вісім місяців був обсяг чистого прибутку фінустанов у довоєнному 2021-му — 45,6 млрд грн проти 32,6 млрд грн 2020 року, 44,3 млрд грн — 2019-го.

При цьому дохід банків у серпні поточного року зменшився до 11,9 млрд грн проти 15,5 млрд грн у липні. Це тільки п'ятий за обсягом місячний показник за 2023 рік.

Розмір чистих процентних доходів банків за вісім місяців року сягнув 129,3 млрд грн, підвищившись до торішніх восьми місяців на 40,8%, розмір чистих комісійних збільшився на 14,1% (33,4 млрд грн).

Щодо попереднього місяця обсяг чистих процентних доходів банків збільшився тільки на 1% (до 17,91 млрд грн), обсяг чистих комісійних — на 2,1% (до 3,92 млрд грн).

Минулого року фінустанови скоротили обсяг чистого прибутку на 68%, до 24,7 млрд грн. 2021 року розмір прибутку банків становив 77,5 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Також ми писали, що НБУ за останній тиждень послабив підтримку курсу гривні. Продав значно меншу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку.

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