Банки снова получили рекордные доходы — НБУ обнародовал суммы

Касса банка. Фото: google.com

Украинские банки отчитались о рекордных за всю историю независимости страны доходах. В частности, за восемь месяцев прибыль финучреждений составила 95,1 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация Национального банка (НБУ).

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Как изменились доходы банков

Как пишут специалисты, достигнутый показатель считается самым большим. До этого самым высоким за восемь месяцев был объем чистой прибыли финучреждений в довоенном 2021 году — 45,6 млрд грн против 32,6 млрд грн в 2020-м, 44,3 млрд грн — в 2019-м.

При этом доход банков в августе текущего года снизился до 11,9 млрд грн против 15,5 млрд грн в июле. Это только пятый по объему месячный показатель за 2023 год.

Размер чистых процентных доходов банков за восемь месяцев года достиг 129,3 млрд грн, повысившись за восемь месяцев прошлого года на 40,8%, размер чистых комиссионных увеличился на 14,1% (33,4 млрд грн).

По отношению к предыдущему месяцу объем чистых процентных доходов банков увеличился только на 1% (до 17,91 млрд грн), объем чистых комиссионных — на 2,1% (до 3,92 млрд грн).

В прошлом году финучреждения сократили объем чистой прибыли на 68%, до 24,7 млрд грн. В 2021 году размер прибыли банков составил 77,5 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

Также мы писали, что НБУ за последнюю неделю ослабил поддержку курса гривны. Продал гораздо меньшую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке.