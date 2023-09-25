Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Банки отчитались о рекордных доходах: какие суммы получили arrow

Банки отчитались о рекордных доходах: какие суммы получили

25 сентября 2023 12:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки снова получили рекордные доходы — НБУ обнародовал суммы
Касса банка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские банки отчитались о рекордных за всю историю независимости страны доходах. В частности, за восемь месяцев прибыль финучреждений составила 95,1 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Как изменились доходы банков

Как пишут специалисты, достигнутый показатель считается самым большим. До этого самым высоким за восемь месяцев был объем чистой прибыли финучреждений в довоенном 2021 году — 45,6 млрд грн против 32,6 млрд грн в 2020-м, 44,3 млрд грн — в 2019-м.

При этом доход банков в августе текущего года снизился до 11,9 млрд грн против 15,5 млрд грн в июле. Это только пятый по объему месячный показатель за 2023 год.

Размер чистых процентных доходов банков за восемь месяцев года достиг 129,3 млрд грн, повысившись за восемь месяцев прошлого года на 40,8%, размер чистых комиссионных увеличился на 14,1% (33,4 млрд грн).

По отношению к предыдущему месяцу объем чистых процентных доходов банков увеличился только на 1% (до 17,91 млрд грн), объем чистых комиссионных — на 2,1% (до 3,92 млрд грн).

В прошлом году финучреждения сократили объем чистой прибыли на 68%, до 24,7 млрд грн. В 2021 году размер прибыли банков составил 77,5 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

Также мы писали, что НБУ за последнюю неделю ослабил поддержку курса гривны. Продал гораздо меньшую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз