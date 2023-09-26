Курс валют на 26 вересня — банки змінили ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 26 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 38,78 грн/євро (-0,21), долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному порталі Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара та євро на 26 вересня

За інформацією НБУ, ціна євровалюти у продажу — 39,15 грн/євро (-0,21), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,26 грн. У купівлі — 37,53 грн (-0,01), в продажу — 38,27 (0,00). Євро коштує у купівлі 40,31 грн (-0,02), у продажу — 41,18 (-0,05) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

Укрсиббанк — 37,40 грн (+0,15) — 38,00 грн (+0,15);

Укргазбанк — 37,55 грн — 38,30 грн (-0,25);

Ощадбанк — 37,60 грн — 38,45 грн;

Sense bank — 37,50 грн (-0,10) — 38,10 грн;

Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,20 грн (+0,10), у продажу — 38,33 (+0,07). Ціна євро у купівлі — 40,85 грн, в продажу — 41,10.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, банки відзвітували про рекордні за всю історію незалежності країни прибутки. Зокрема, за вісім місяців дохід фінустанов сягнув 95,1 млрд грн.

Також ми писали, в Україні народні депутати мають намір переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів. Йдеться про питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації фінустанов.