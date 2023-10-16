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В банках и обменниках подскочил доллар: курс валют на 17 октября

16 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 17 октября — в банках и обменниках дорожает доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 17 октября. Согласно ему, евро стоит 38,28 грн/евро (+0,01), а доллар — 36,33 грн (-0,04).

Такие данные обнародованы на портале Нацбанка.

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На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,10 грн (+0,03). В покупке — 37,40 грн (+0,05), в продаже — 38,09 (0,00). Евро стоит в покупке 39,64 грн (-0,09), в продаже — 40,69 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн (+0,05) — 37,85 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правэкс-Банк — 37,65 грн — 38,10 грн;
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,10) — 38,10 грн (+0,05).
  • Sense bank — 37,55 грн (+0,35) — 38,10 грн (+0,10).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,07 грн (+0,07), в продаже — 38,15 (+0,04). Цена евро в покупке — 40,30 грн, в продаже — 40,50 грн.

 

курс валют на 17 октября
Источник: Минфин

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Напомним, ранее специалисты по недвижимости оценили влияние недавней частичной отмены фиксированного курса в стране на стоимость жилья на первичном рынке.

Также мы писали, что в сентябре текущего года у граждан серьезно увеличился спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.

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