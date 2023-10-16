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У банках та обмінниках підскочив долар: курс валют на 17 жовтня

16 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 17 жовтня — у банках та обмінниках дорожчає долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,28 грн/євро (+0,01), а долар — 36,33 грн (-0,04).

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку.

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Курс долара та євро на 17 жовтня

На українському готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,10 грн (+0,03). У купівлі — 37,40 грн (+0,05), в продажу — 38,09 (0,00). Євро коштує у купівлі 39,64 грн (-0,09), у продажу — 40,69 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн (+0,05) — 37,85 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правекс-Банк — 37,65 грн — 38,10 грн;
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,10) — 38,10 грн (+0,05).
  • Sense bank — 37,55 грн (+0,35) — 38,10 грн (+0,10).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,07 грн (+0,07), у продажу — 38,15 (+0,04). Ціна євро у купівлі — 40,30 грн, у продажу — 40,50 грн.

 

курс валют на 17 жовтня
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, раніше фахівці з нерухомості оцінили вплив нещодавнього часткового скасування фіксованого курсу в країні на вартість житла на первинному ринку.

Також ми писали, що у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.

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