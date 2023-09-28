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Цены уже не те: как изменилась стоимость 1-комнатных квартир в Украине

28 сентября 2023 09:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Цены на 1-комнатные квартиры в Украине — где выгоднее всего купить жилье
Ключи в руках. Фото: Unplush
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На украинском рынке недвижимости значительно подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего цены выросли в Закарпатской области, сразу на 37,8%.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Цены на 1-комнатные квартиры в Украине

В последнее время цены на жилье резко "подскочили" по всей Украине. Лидером, где цены на 1-комнатную квартиру "подпрыгнули" больше всего, стала Закарпатская область. Там квартиры подорожали сразу на 37,8%.

На втором месте оказалась Черновецкая область. Жилье подорожало на 37,4%. На третье место аналитики крупного профильного маркетплейса поставили Сумскую область. Цены на квартиры выросли на 30%.

Далее, по их данным, следуют Львовская (жилье подорожало на 28,5%) и Днепропетровская (27%) области.

цены на 1-комнатные квартиры в Украине
Цены на однокомнатные квартиры в Украине. Фото: dim.ria

Аналитики рассказали, что цены поднялись по всей Украине, однако есть регионы, где подорожание не столь резкое. Следовательно, менее 1-комнатные квартиры подорожали в следующих областях:

  • Полтавской области — на 7,41%,
  • Тернопольской и Киеве — на 9%.

А в Херсонской области купить жилье стало дешевле. Цены снизились на 25%.

Где купить квартиру в Украине дороже всего

Аналитики исследовали, что дороже всего приобрести жилье в Киеве. В столице 1-комнатная квартира стоит в среднем около 87 тысяч долларов.

На втором месте — Львовская область. Здесь "однокомнатка" обойдется около 62 тысяч долларов. А на третьем — Закарпатская область. Купить жилье здесь можно в среднем за 50 тысяч долларов.

Сразу в нескольких областях 1-комнатные квартиры стоят более 40 000 долларов:

  • Одесская — 46 120 долларов;
  • Винницкая — 45 034 доллара;
  • Киевская — 42 999 долларов;
  • Днепропетровская — 42 430 долларов;
  • Ивано-Франковская — 41 990 долларов.

Где купить квартиру в Украине дешевле всего

Самые низкие цены для покупки жилья в следующих областях:

  • Николаевская область — в среднем 1-комнатная квартира стоит 23 тысяч долларов;
  • Запорожская область — 23 тысячи долларов;
  • Кировоградская область — 24 тысячи долларов:
  • Херсонская область — 25 тысяч долларов (подешевели на 25%);
  • Сумская область — 26 тысяч долларов (+30%).

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Украине за последний месяц выросла стоимость аренды квартир. В частности, в Киеве цены на однокомнатное жилье подскочили на 18%.

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