Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні — де найвигідніше купити житло

Ключі в руках. Фото: Unplush

На українському ринку нерухомості значно подорожчали 1-кімнатні квартири. Найбільше ціни зросли у Закарпатській області, одразу на 37,8%.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні

Останнім часом, ціни на житло різко "підскочили" по всій Україні. Лідером, де ціни на 1-кімнатну квартиру "підстрибнули" найбільше, стала Закарпатська область. Там квартири подорожчали одразу на 37,8%.

На другому місці опинилась Чернівецька область. Житло здорожчало на 37,4%. На третє місце аналітики великого профільного маркетплейса поставили Сумську область. Ціни на квартири зросли аж на 30%.

Далі, за їхніми даними, йдуть Львівська (житло здорожчало на 28,5%) та Дніпропетровська (27%) області.

Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні. Фото: dim.ria

Аналітики розповіли, що ціни піднялись по всій Україні, проте є регіони, де подорожчання не така різке. Відтак найменше 1-кімнатні квартири подорожчали у таких областях:

Полтавській області — на 7,41%,

Тернопільській та Києві — на 9%.

А в Херсонській області купити житло стало дешевше. Ціни знизилися на 25%.

Де купити квартиру в Україні найдорожче

Аналітики дослідили, що найдорожче придбати житло у Києві. В столиці 1-кімнатна квартира коштує в середньому близько 87 тисяч доларів.

На другому місці — Львівська область. Тут "однокімнатка" обійдеться близько у 62 тисячі доларів. А на третьому — Закарпатська область. Купити житло тут можна в середньому за 50 тисяч доларів.

Відразу в кількох областях 1-кімнатні квартири коштують понад 40 000 доларів:

Одеська — 46 120 доларів;

Вінницька — 45 034 долари;

Київська — 42 999 доларів;

Дніпропетровська — 42 430 доларів;

Івано-Франківська — 41 990 доларів.

Де купити квартиру найдешевше

Найнижчі ціни для покупки житла в наступних областях:

Миколаївська область — в середньому 1-кімнатна квартира коштує 23 тисячі доларів;

Запорізька область — 23 тисячі доларів;

Кіровоградська область — 24 тисячі доларів:

Херсонська область — 25 тисяч доларів (подешевшали на 25%);

Сумська область — 26 тисяч доларів (+30%).

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що в Україні за останній місяць зросла вартість оренди квартир. Зокрема, у Києві ціни на однокімнатне житло підскочили на 18%.