Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні орендувати житло стало дорожче: де найвищі ціни arrow

В Україні орендувати житло стало дорожче: де найвищі ціни

14 вересня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на оренду в Україні — де винаймати житло стало дорожче
Ключі в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за останній місяць зросла вартість оренди квартир. Зокрема, у Києві ціни на однокімнатне житло підскочили на 18%.

Про це свідчить профільний портал Bird.

Читайте також:

Як змінилися ціни на оренду

За даними аналітиків, середня вартість квартир у столиці у вересні порівняно із серпнем 2023 року змінилась так:

  • 1-кімнатна — на 18%, до 13 тис. гривень,
  • 2-кімнатна — на 19%, до 19,1 тис. гривень;
  • 3-кімнатна — на 11%, 30,6 тис. гривень.

 

ціни на оренду
Джерело: Bird

Підвищились ціни і на заході країни. Зокрема, за останній місяць у Львові ціни оренду змінились так:

  • 1-кімнатна — на 2%, 15,3 тис. гривень;
  • 2-кімнатна — на 11%, до 17,8 тис. гривень;
  • 3-кімнатна — на 11%, 21 тис. гривень.

 

ціни на оренду
Джерело: Bird

Де найбільше зросли ціни у 2023-му

За даними Держстату, середня вартість місячної оренди за однокімнатну квартиру у серпні становила 6,42 тис. гривень. З початку 2023 року ціни підвищились на 12,7% за загальної інфляції у 2,5%.

Найбільше за рік зросла вартість оренди у Закарпатській області. Там винаймати однокімнатне житло тепер дорожче на 46,9%, до 12,78 тис. гривень.

Далі йде Львівщина, де оренда з початку року додала у вартості 9,9%, тепер коштує 12 тис. гривень.

У столиці оренда цьогоріч зросла на 9,2%, до 8,33 тис. гривень.

Також висока вартість оренди у західних та деяких центральних регіонах країни.

При цьому найнижчі ціни на оренду — у прифронтових областях:

  • Херсонська — 2,96 тис. гривень;
  • Сумська — 3 тис. гривень;
  • Запорізька — 3,31 тис. гривень.

 

ціни на оренду
Джерело: Держстатистики

Більше про нерухомість

Нагадаємо, серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.

Також ми писали, що в Україні до 1 вересня 2023 року громадяни мали сплатити податки на нерухомість (квартири та будинки), якщо її площа перевищує встановлені норми. Тим, кому прийшли відповідні квитанції, проте так і не розрахувалися з податком, доведеться сплатити штраф.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз