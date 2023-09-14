Ціни на оренду в Україні — де винаймати житло стало дорожче

Ключі в руках. Фото: Unplush

В Україні за останній місяць зросла вартість оренди квартир. Зокрема, у Києві ціни на однокімнатне житло підскочили на 18%.

Про це свідчить профільний портал Bird.

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Як змінилися ціни на оренду

За даними аналітиків, середня вартість квартир у столиці у вересні порівняно із серпнем 2023 року змінилась так:

1-кімнатна — на 18%, до 13 тис. гривень,

2-кімнатна — на 19%, до 19,1 тис. гривень;

3-кімнатна — на 11%, 30,6 тис. гривень.

Джерело: Bird

Підвищились ціни і на заході країни. Зокрема, за останній місяць у Львові ціни оренду змінились так:

1-кімнатна — на 2%, 15,3 тис. гривень;

2-кімнатна — на 11%, до 17,8 тис. гривень;

3-кімнатна — на 11%, 21 тис. гривень.

Джерело: Bird

Де найбільше зросли ціни у 2023-му

За даними Держстату, середня вартість місячної оренди за однокімнатну квартиру у серпні становила 6,42 тис. гривень. З початку 2023 року ціни підвищились на 12,7% за загальної інфляції у 2,5%.

Найбільше за рік зросла вартість оренди у Закарпатській області. Там винаймати однокімнатне житло тепер дорожче на 46,9%, до 12,78 тис. гривень.

Далі йде Львівщина, де оренда з початку року додала у вартості 9,9%, тепер коштує 12 тис. гривень.

У столиці оренда цьогоріч зросла на 9,2%, до 8,33 тис. гривень.

Також висока вартість оренди у західних та деяких центральних регіонах країни.

При цьому найнижчі ціни на оренду — у прифронтових областях:

Херсонська — 2,96 тис. гривень;

Сумська — 3 тис. гривень;

Запорізька — 3,31 тис. гривень.

Джерело: Держстатистики

Більше про нерухомість

Нагадаємо, серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.

Також ми писали, що в Україні до 1 вересня 2023 року громадяни мали сплатити податки на нерухомість (квартири та будинки), якщо її площа перевищує встановлені норми. Тим, кому прийшли відповідні квитанції, проте так і не розрахувалися з податком, доведеться сплатити штраф.