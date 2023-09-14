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В Украине арендовать жилье стало дороже: где самые высокие цены

14 сентября 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на аренду в Украине — где снимать жилье стало дороже
Ключи в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за последний месяц выросла стоимость аренды квартир. В частности, в Киеве цены на однокомнатное жилье подскочили на 18%.

Об этом свидетельствует профильный портал Bird.

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Как изменились цены на аренду

По данным аналитиков, средняя стоимость квартир в столице в сентябре по сравнению с августом 2023 года изменилась так:

  • 1-комнатная — на 18%, до 13 тыс. гривен,
  • 2-комнатная — на 19%, до 19,1 тыс. гривен;
  • 3-комнатная — на 11%, 30,6 тыс. гривен.

 

цены на аренду
Источник: Bird

Повысились цены и на западе страны. В частности, за последний месяц во Львове цены на аренду изменились так:

  • 1-комнатная — на 2%, 15,3 тыс. гривен;
  • 2-комнатная — на 11%, до 17,8 тыс. гривен;
  • 3-комнатная — на 11%, 21 тыс. гривен.

 

цены на аренду
Источник: Bird

Где больше всего выросли цены в 2023-м

По данным Госстата, средняя стоимость месячной аренды за однокомнатную квартиру в августе составила 6,42 тыс. гривен. С начала 2023 года стоимость повысилась на 12,7% при общей инфляции в 2,5%.

Больше всего за год выросли цены на аренду в Закарпатской области. Там снимать однокомнатное жилье теперь дороже на 46,9%, до 12,78 тыс. гривен.

Далее следует Львовщина, где аренда с начала года прибавила в стоимости 9,9%, теперь стоит 12 тыс. гривен.

В столице аренда в этом году выросла на 9,2%, до 8,33 тыс. гривен.

Также высока стоимость аренды в западных и некоторых центральных регионах страны.

При этом самые низкие цены на аренду в прифронтовых областях:

  • Херсонская — 2,96 тыс. гривен;
  • Сумская — 3 тыс. гривен;
  • Запорожская — 3,31 тыс. гривен.

 

цены на аренду
Источник: Госстатистики

Больше о недвижимости

Напомним, среди основных тенденций рынка жилой недвижимости в Украине можно констатировать постепенный рост спроса на жилье в новостройках вследствие активизации отложенного спроса.

Также мы писали, что в Украине до 1 сентября 2023 года граждане должны были уплатить налоги на недвижимость (квартиры и дома), если ее площадь превышает установленные нормы. Тем, кому пришли соответствующие квитанции, но так и не рассчитались с налогом, придется заплатить штраф.

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