Цены в Украине – некоторые продукты резко подешевели

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE

На украинском рынке продолжают стремительно снижаться цены на некоторые овощи. Больше всего упала стоимость картофеля.

Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

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Цены на картофель

По словам специалистов, ключевой фактор снижения цен на картофель — старт сбора урожая в основных регионах его производства и наращивание предложения на рынке.

Производители продают картофель в пределах 6-9 грн/кг или 0,16-0,25 долл./кг. Это дешевле в среднем на 17%, чем было на прошлой неделе.

Картофель на рынке стоит в среднем на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на морковь

Также в начале осени подобная ситуация происходит и с морковью. Фермеры продают этот овощ гораздо дешевле. Сейчас торгово-закупочная активность на рынке моркови очень низкая, в то время как производителям нужно сбыть немалые объемы этой продукции средних сортов, которые не хранятся долго.

На рынке морковь реализуют по 7-12 грн/кг, показатель в среднем на 16% дешевле предыдущей недели. В этом году морковь стоит в среднем на 40% дешевле, чем год назад.

Игроки рынка не уверены, что ситуация улучшится, ведь предложения очень много.

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) констатируют стремительное замедление инфляции. С начала года показатель снизился с 26% в январе до почти 11% в июле.

Эксперты прогнозируют осенью 2023 года подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Цены пойдут под давлением нескольких факторов.

Также мы писали, что на украинских магазинах в августе 2023 фиксируют подорожание некоторых видов мяса. В то же время, за месяц цена упала на сало.