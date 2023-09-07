Цены в Украине – некоторые продукты резко подешевели

Цены резко упали: какие продукты будут дешеветь в дальнейшем
На украинском рынке продолжают стремительно снижаться цены на некоторые овощи. Больше всего упала стоимость картофеля.
Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.
Цены на картофель
По словам специалистов, ключевой фактор снижения цен на картофель — старт сбора урожая в основных регионах его производства и наращивание предложения на рынке.
Производители продают картофель в пределах 6-9 грн/кг или 0,16-0,25 долл./кг. Это дешевле в среднем на 17%, чем было на прошлой неделе.
Картофель на рынке стоит в среднем на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Цены на морковь
Также в начале осени подобная ситуация происходит и с морковью. Фермеры продают этот овощ гораздо дешевле. Сейчас торгово-закупочная активность на рынке моркови очень низкая, в то время как производителям нужно сбыть немалые объемы этой продукции средних сортов, которые не хранятся долго.
На рынке морковь реализуют по 7-12 грн/кг, показатель в среднем на 16% дешевле предыдущей недели. В этом году морковь стоит в среднем на 40% дешевле, чем год назад.
Игроки рынка не уверены, что ситуация улучшится, ведь предложения очень много.
Больше о ценах
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) констатируют стремительное замедление инфляции. С начала года показатель снизился с 26% в январе до почти 11% в июле.
Эксперты прогнозируют осенью 2023 года подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Цены пойдут под давлением нескольких факторов.
Также мы писали, что на украинских магазинах в августе 2023 фиксируют подорожание некоторых видов мяса. В то же время, за месяц цена упала на сало.