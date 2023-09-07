Ціни в Україні — деякі продукти різко подешевшали

Ціни різко впали: які продукти дешевшатимуть надалі
На українському ринку продовжують стрімко знижуватися ціни на деякі овочі. Найбільше впала вартість картоплі.
Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.
Ціни на картоплю
За словами фахівців, ключовий фактор зниження цін на картоплю — старт збору врожаю в основних регіонах її виробництва та нарощення пропозиції на ринку.
Виробники продають картоплю в межах 6-9 грн/кг або 0,16-0,25 дол./кг. Це дешевше в середньому на 17%, ніж було попереднього тижня.
Картопля на ринку коштує в середньому на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
Ціни на моркву
Також на початку осені подібна ситуація відбувається і з морквою. Фермери продають цей овоч значно дешевше. Зараз торговельно-закупівельна активність на ринку моркви дуже низька, тоді як виробникам потрібно збути чималі обсяги цієї продукції середніх сортів, які не зберігаються довго.
На ринку моркву реалізують за 7-12 грн/кг, показник в середньому на 16% дешевше проти попереднього тижня. Цьогоріч морква коштує в середньому на 40% дешевше, ніж було рік тому.
Гравці ринку не впевнені, що ситуація поліпшиться, адже пропозиції дуже багато.
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