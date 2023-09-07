Ціни в Україні — деякі продукти різко подешевшали

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE

На українському ринку продовжують стрімко знижуватися ціни на деякі овочі. Найбільше впала вартість картоплі.

Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

Читайте також:

Ціни на картоплю

За словами фахівців, ключовий фактор зниження цін на картоплю — старт збору врожаю в основних регіонах її виробництва та нарощення пропозиції на ринку.

Виробники продають картоплю в межах 6-9 грн/кг або 0,16-0,25 дол./кг. Це дешевше в середньому на 17%, ніж було попереднього тижня.

Картопля на ринку коштує в середньому на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на моркву

Також на початку осені подібна ситуація відбувається і з морквою. Фермери продають цей овоч значно дешевше. Зараз торговельно-закупівельна активність на ринку моркви дуже низька, тоді як виробникам потрібно збути чималі обсяги цієї продукції середніх сортів, які не зберігаються довго.

На ринку моркву реалізують за 7-12 грн/кг, показник в середньому на 16% дешевше проти попереднього тижня. Цьогоріч морква коштує в середньому на 40% дешевше, ніж було рік тому.

Гравці ринку не впевнені, що ситуація поліпшиться, адже пропозиції дуже багато.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Національному банку України (НБУ) констатують стрімке сповільнення інфляції. З початку року показник знизився з 26% у січні до майже 11% у липні.

Експерти прогнозують восени 2023 року подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Ціни підуть вгору під тиском кількох факторів.

Також ми писали, що на українських магазинах у серпні 2023 року фіксують подорожчання деяких видів м'яса. Водночас за місяць ціна впала на сало.