Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни різко впали: які продукти дешевшатимуть надалі arrow

Ціни різко впали: які продукти дешевшатимуть надалі

7 вересня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — деякі продукти різко подешевшали
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку продовжують стрімко знижуватися ціни на деякі овочі. Найбільше впала вартість картоплі.

Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

Читайте також:

Ціни на картоплю

За словами фахівців, ключовий фактор зниження цін на картоплю — старт збору врожаю в основних регіонах її виробництва та нарощення пропозиції на ринку.

Виробники продають картоплю в межах 6-9 грн/кг або 0,16-0,25 дол./кг. Це дешевше в середньому на 17%, ніж було попереднього тижня.

Картопля на ринку коштує в середньому на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на моркву

Також на початку осені подібна ситуація відбувається і з морквою. Фермери продають цей овоч значно дешевше. Зараз торговельно-закупівельна активність на ринку моркви дуже низька, тоді як виробникам потрібно збути чималі обсяги цієї продукції середніх сортів, які не зберігаються довго.

На ринку моркву реалізують за 7-12 грн/кг, показник в середньому на 16% дешевше проти попереднього тижня. Цьогоріч морква  коштує в середньому на 40% дешевше, ніж було рік тому.

Гравці ринку не впевнені, що ситуація поліпшиться, адже пропозиції дуже багато.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Національному банку України (НБУ) констатують стрімке сповільнення інфляції. З початку року показник знизився з 26% у січні до майже 11% у липні.

Експерти прогнозують восени 2023 року подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Ціни підуть вгору під тиском кількох факторів.

Також ми писали, що на українських магазинах у серпні 2023 року фіксують подорожчання деяких видів м'яса. Водночас за місяць ціна впала на сало.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз