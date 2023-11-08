Цены на продукты — что до конца года подорожает больше всего

Молочные продукты. Фото: 24 канал

В Украине до конца года снова подскочат цены на продукты. В частности, подорожают яйца и хлеб.

Об этом в интервью "Апострофу " рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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По его словам, постепенно "будет дорожать все".

"Если мы говорим об овощах и фруктах, то стоимость хранения будет прибавляться к цене товара. Кроме того, с рынка ушли помидоры, огурцы, кабачки, которые были на открытом грунте, и мы перешли на парниковые овощи, а парник поднял автоматически цены на 30- 40% на этот вид овощей" , — отметил он.

Также эксперт прогнозирует, что до конца года гарантированно подорожают мясо и молочные продукты.

Кроме того, продолжат расти цены на яйца: в этом году они уже подорожали на 23%, и, возможно, на 5-7% они еще поднимутся в цене. Таким образом, если сегодня десяток яиц стоит в среднем 55 гривен, то до конца года ожидается подорожание до 58-59 гривен", — рассказал эксперт.

Кроме того, он говорит, что следует ожидать повышения цен и хлеба.

"Если сейчас буханка не самого дешевого хлеба стоит примерно 30 гривен, то в конце декабря его цена поднимется менее чем на гривну. А подорожание более "бюджетного" хлеба будет составлять 30-40 копеек ", — добавил он.

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