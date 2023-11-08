Ціни на продукти — що до кінця року здорожчає найбільше
В Україні до кінця року знову підскочать ціни на продукти. Зокрема, здорожчають яйця та хліб.
Про це в інтерв'ю "Апостроф" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Які продукти здорожчають до кінця року
За його словами, поступово "дорожчатиме все".
"Якщо ми говоримо про овочі та фрукти, то вартість зберігання додаватиметься до ціни товару. Крім того, з ринку пішли помідори, огірки, кабачки, які були на відкритому грунті, і ми перейшли на парникові овочі, а парник підняв автоматично ціни на 30-40% на цей вид овочів" , — зазначив він.
Також експерт прогнозує, що до кінця року гарантовано здорожчають м'ясо та молочні продукти.
"Крім того, продовжать зростати ціни на яйця: цього року вони вже подорожчали на 23%, й, можливо, на 5-7% вони ще піднімуться в ціні. Таким чином, якщо сьогодні десяток яєць коштує в середньому 55 гривень, то до кінця року очікується подорожчання до 58-59 гривень", — розповів експерт.
Крім того, він каже, що варто очікувати підвищення цін і на хліб.
"Якщо зараз буханець не найдешевшого хліба коштує приблизно 30 гривень, то наприкінці грудня його ціна підніметься менш ніж на гривню. А подорожчання більш "бюджетного" хліба, складатиме 30-40 копійок", — додав він.
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