Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни на продукти — що до кінця року здорожчає найбільше arrow

Ціни на продукти — що до кінця року здорожчає найбільше

8 листопада 2023 02:56
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Ціни на продукти — що до кінця року здорожчає найбільше
Молочні продукти. Фото: 24 канал
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні до кінця року знову підскочать ціни на продукти. Зокрема, здорожчають яйця та хліб.

Про це в інтерв'ю "Апостроф" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Читайте також:

Які продукти здорожчають до кінця року

За його словами, поступово "дорожчатиме все".

"Якщо ми говоримо про овочі та фрукти, то вартість зберігання додаватиметься до ціни товару. Крім того, з ринку пішли помідори, огірки, кабачки, які були на відкритому грунті, і ми перейшли на парникові овочі, а парник підняв автоматично ціни на 30-40% на цей вид овочів" , — зазначив він.

Також експерт прогнозує, що до кінця року гарантовано здорожчають м'ясо та молочні продукти.

"Крім того, продовжать зростати ціни на яйця: цього року вони вже подорожчали на 23%, й, можливо, на 5-7% вони ще піднімуться в ціні. Таким чином, якщо сьогодні десяток яєць коштує в середньому 55 гривень, то до кінця року очікується подорожчання до 58-59 гривень", — розповів експерт.

Крім того, він каже, що варто очікувати підвищення цін і на хліб.

"Якщо зараз буханець не найдешевшого хліба коштує приблизно 30 гривень, то наприкінці грудня його ціна підніметься менш ніж на гривню. А подорожчання більш "бюджетного" хліба, складатиме 30-40 копійок", — додав він.

Раніше ми розповідали, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у жовтні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі