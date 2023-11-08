Ціни на продукти — що до кінця року здорожчає найбільше

Молочні продукти. Фото: 24 канал

В Україні до кінця року знову підскочать ціни на продукти. Зокрема, здорожчають яйця та хліб.

Про це в інтерв'ю "Апостроф" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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За його словами, поступово "дорожчатиме все".

"Якщо ми говоримо про овочі та фрукти, то вартість зберігання додаватиметься до ціни товару. Крім того, з ринку пішли помідори, огірки, кабачки, які були на відкритому грунті, і ми перейшли на парникові овочі, а парник підняв автоматично ціни на 30-40% на цей вид овочів" , — зазначив він.

Також експерт прогнозує, що до кінця року гарантовано здорожчають м'ясо та молочні продукти.

"Крім того, продовжать зростати ціни на яйця: цього року вони вже подорожчали на 23%, й, можливо, на 5-7% вони ще піднімуться в ціні. Таким чином, якщо сьогодні десяток яєць коштує в середньому 55 гривень, то до кінця року очікується подорожчання до 58-59 гривень", — розповів експерт.

Крім того, він каже, що варто очікувати підвищення цін і на хліб.

"Якщо зараз буханець не найдешевшого хліба коштує приблизно 30 гривень, то наприкінці грудня його ціна підніметься менш ніж на гривню. А подорожчання більш "бюджетного" хліба, складатиме 30-40 копійок", — додав він.

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