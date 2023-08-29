Пенсии в Украине — украинцам будут прекращать выплаты по новым правилам

Этим украинцам прекратят выплаты пенсий: пять дополнительных оснований
В Украине граждан хотят лишать пенсионных выплат по новым правилам. Речь идет о пяти дополнительных основаниях, прописанных в новом законопроекте.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Причины потери пенсий
Как отмечается, новые основания для лишения граждан пенсионных выплат предусмотрены законопроектом №9453, который Верховная рада приняла за основу.
Документ предлагает дополнить список оснований прекращения выплаты пенсии, если гражданин:
- временно проживает вне страны по заявлению о прекращении выплаты средств;
- признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;
- предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
- не забирает пенсии в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку;
- не пройдена физическая идентификация в случаях, предусмотренных законом.
Сейчас основания прекращения выплаты пенсий предусмотрены статьей 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Среди них:
- пенсию назначили на основе документов, содержащих недостоверную информацию;
- неполучение пенсии через почтовое отделение в течение шести месяцев подряд;
- выезд за пределы страны на постоянное место жительства;
- смерть гражданина;
- устроение лица на работу по должности, предоставляющей право на пенсию по выслуге лет (выплату пенсий прекращают на весь период работы на этом посту, в частности, после достижения пенсионного возраста).
В некоторых случаях граждане могут возобновить начисление пенсий. Это возможно, если обратиться в любой региональный орган Пенсионного фонда и предоставить данные о возобновлении пенсии. Специалисты ПФУ должны выяснить обстоятельства и возобновить выплаты в течение десяти дней.
Больше о пенсиях
Напомним, в Пенсионном фонде ранее рассказали, какие денежные суммы перечислили на финансирование пенсий в августе 2023 года. В частности, в текущем месяце украинцы получили на 400 млн грн больше.
Также мы писали, что в Украине граждане пенсионного возраста получат повышение в размере 0,5 тыс. грн. в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — нуждающихся в уходе.