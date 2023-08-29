Пенсии в Украине — украинцам будут прекращать выплаты по новым правилам

Пустой кошелек. Фото: google.com

В Украине граждан хотят лишать пенсионных выплат по новым правилам. Речь идет о пяти дополнительных основаниях, прописанных в новом законопроекте.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Как отмечается, новые основания для лишения граждан пенсионных выплат предусмотрены законопроектом №9453, который Верховная рада приняла за основу.

Документ предлагает дополнить список оснований прекращения выплаты пенсии, если гражданин:

временно проживает вне страны по заявлению о прекращении выплаты средств;

признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;

предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

не забирает пенсии в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку;

не пройдена физическая идентификация в случаях, предусмотренных законом.

Сейчас основания прекращения выплаты пенсий предусмотрены статьей 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Среди них:

пенсию назначили на основе документов, содержащих недостоверную информацию;

неполучение пенсии через почтовое отделение в течение шести месяцев подряд;

выезд за пределы страны на постоянное место жительства;

смерть гражданина;

устроение лица на работу по должности, предоставляющей право на пенсию по выслуге лет (выплату пенсий прекращают на весь период работы на этом посту, в частности, после достижения пенсионного возраста).

В некоторых случаях граждане могут возобновить начисление пенсий. Это возможно, если обратиться в любой региональный орган Пенсионного фонда и предоставить данные о возобновлении пенсии. Специалисты ПФУ должны выяснить обстоятельства и возобновить выплаты в течение десяти дней.

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Напомним, в Пенсионном фонде ранее рассказали, какие денежные суммы перечислили на финансирование пенсий в августе 2023 года. В частности, в текущем месяце украинцы получили на 400 млн грн больше.

Также мы писали, что в Украине граждане пенсионного возраста получат повышение в размере 0,5 тыс. грн. в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — нуждающихся в уходе.