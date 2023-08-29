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Этим украинцам прекратят выплаты пенсий: пять дополнительных оснований

29 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — украинцам будут прекращать выплаты по новым правилам
Пустой кошелек. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждан хотят лишать пенсионных выплат по новым правилам. Речь идет о пяти дополнительных основаниях, прописанных в новом законопроекте.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Как отмечается, новые основания для лишения граждан пенсионных выплат предусмотрены законопроектом №9453, который Верховная рада приняла за основу.

Документ предлагает дополнить список оснований прекращения выплаты пенсии, если гражданин:

  • временно проживает вне страны по заявлению о прекращении выплаты средств;
  • признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;
  • предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
  • не забирает пенсии в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку;
  • не пройдена физическая идентификация в случаях, предусмотренных законом.

Сейчас основания прекращения выплаты пенсий предусмотрены статьей 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Среди них:

  • пенсию назначили на основе документов, содержащих недостоверную информацию;
  • неполучение пенсии через почтовое отделение в течение шести месяцев подряд;
  • выезд за пределы страны на постоянное место жительства;
  • смерть гражданина;
  • устроение лица на работу по должности, предоставляющей право на пенсию по выслуге лет (выплату пенсий прекращают на весь период работы на этом посту, в частности, после достижения пенсионного возраста).

В некоторых случаях граждане могут возобновить начисление пенсий. Это возможно, если обратиться в любой региональный орган Пенсионного фонда и предоставить данные о возобновлении пенсии. Специалисты ПФУ должны выяснить обстоятельства и возобновить выплаты в течение десяти дней.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде ранее рассказали, какие денежные суммы перечислили на финансирование пенсий в августе 2023 года. В частности, в текущем месяце украинцы получили на 400 млн грн больше.

Также мы писали, что в Украине граждане пенсионного возраста получат повышение в размере 0,5 тыс. грн. в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — нуждающихся в уходе.

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