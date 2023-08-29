Пенсії в Україні — українцям припинятимуть виплати за новими правилами

Цим українцям припинять виплати пенсій: п’ять додаткових підстав
В Україні громадян хочуть позбавляти пенсійних виплат за новими правилами. Йдеться про п'ять додаткових підстав, які прописані у новому законопроєкті.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
Причини втрати пенсій
Як зазначається, нові підстави для позбавлення громадян пенсійних виплат передбачені законопроєктом № 9453, який Верховна рада ухвалила за основу.
Документ пропонує доповнити список підстав припинення виплати пенсії, якщо громадянин:
- тимчасово проживає за межами країни за заявою про припинення виплати коштів;
- визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;
- надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, згідно із законом "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";
- не забирається пенсія протягом шести місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку;
- не пройдено фізичну ідентифікацію у випадках, передбачених законом.
Зараз підстави припинення виплати пенсій передбачені статтею 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Серед них:
- пенсію призначили на основі документів, які містять недостовірну інформацію;
- неотримання пенсії через поштове відділення упродовж шести місяців підряд;
- виїзд за межі країни на постійне місце проживання;
- смерть громадянина;
- влаштування особи на роботу за посадою, яка надає право на пенсію за вислугою років (виплату пенсій припиняють на весь період роботи на цій посаді, зокрема, після досягнення пенсійного віку).
Водночас, у деяких випадках громадяни можуть поновити нарахування пенсій. Це можливо, якщо звернутися у будь-який регіональний орган Пенсійного фонду та надати дані для поновлення пенсії. Фахівці ПФУ мають з’ясувати обставини та поновити виплати упродовж десяти днів.
Більше про пенсії
Нагадаємо, у Пенсійному фонді раніше розповіли, які грошові суми перерахували на фінансування пенсій у серпні 2023 року. Зокрема, цього місяця українці отримали на 400 млн грн більше.
Також ми писали, що в Україні громадяни пенсійного віку отримають підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.