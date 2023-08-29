Пенсії в Україні — українцям припинятимуть виплати за новими правилами

Порожній гаманець. Фото: google.com

В Україні громадян хочуть позбавляти пенсійних виплат за новими правилами. Йдеться про п'ять додаткових підстав, які прописані у новому законопроєкті.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Як зазначається, нові підстави для позбавлення громадян пенсійних виплат передбачені законопроєктом № 9453, який Верховна рада ухвалила за основу.

Документ пропонує доповнити список підстав припинення виплати пенсії, якщо громадянин:

тимчасово проживає за межами країни за заявою про припинення виплати коштів;

визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;

надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, згідно із законом "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

не забирається пенсія протягом шести місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку;

не пройдено фізичну ідентифікацію у випадках, передбачених законом.

Зараз підстави припинення виплати пенсій передбачені статтею 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Серед них:

пенсію призначили на основі документів, які містять недостовірну інформацію;

неотримання пенсії через поштове відділення упродовж шести місяців підряд;

виїзд за межі країни на постійне місце проживання;

смерть громадянина;

влаштування особи на роботу за посадою, яка надає право на пенсію за вислугою років (виплату пенсій припиняють на весь період роботи на цій посаді, зокрема, після досягнення пенсійного віку).

Водночас, у деяких випадках громадяни можуть поновити нарахування пенсій. Це можливо, якщо звернутися у будь-який регіональний орган Пенсійного фонду та надати дані для поновлення пенсії. Фахівці ПФУ мають з’ясувати обставини та поновити виплати упродовж десяти днів.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді раніше розповіли, які грошові суми перерахували на фінансування пенсій у серпні 2023 року. Зокрема, цього місяця українці отримали на 400 млн грн більше.

Також ми писали, що в Україні громадяни пенсійного віку отримають підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.