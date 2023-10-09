Штрафы до 1,49 млн грн — за что начнут наказывать простых граждан

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с октября 2023 года заработала новая система наказания за нарушения рыбоохранного законодательства. Штрафы за незаконный лов рыбы могут составить 1,49 млн гривен.

Об этом идет речь в материалах Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

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Как отметили в ведомстве, в стране вступила в силу новая система штрафов, которая коснется как предпринимателей, так и обычных украинцев.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины (КМУ) №104, финансовая ответственность предпринимателей и граждан, нарушивших рыбоохранное законодательство, теперь одинакова. Речь идет о решении вопроса манипулирования стоимостью водных биоресурсов для некоторых регионов.

Так, Кабмин ввел размер штрафов, который будет зависеть от необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на 2023 года он составляет 1,34 тыс. грн.

В частности, за нелегальный отлов веслоноса, являющегося гибридом осетровых рыб, нарушителю придется заплатить 1,49 млн грн. В то же время, отлов форели теперь обойдется в 570 тыс. грн (425 необлагаемых минимумов доходов).

Размеры штрафов за незаконный отлов разных видов рыбы теперь таковы:

403 тыс. грн — один сом европейский;

283 тыс. грн — один судак обычный;

6,71 тыс. грн — один кг хамсы;

9,34 тыс. грн — один кг кильки.

Больше о штрафах

Напомним, в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушения в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.

Ранее мы писали, что Министерство юстиции Украины перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение отсрочено до 1 декабря.