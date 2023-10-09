Штрафи до 1,49 млн грн — за що почнуть карати простих громадян

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з жовтня 2023 року запрацювала нова система покарання за порушення рибоохоронного законодавства. Штрафи за незаконний вилов риби сягнуть 1,49 млн гривень.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства агрополітики та продовольства України.

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Як зазначили у відомстві, в країні набула чинності нова система штрафів, яка торкнеться як підприємців, так і звичайних українців.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України (КМУ) №104, фінансова відповідальність підприємців та громадян, які порушили рибоохоронне законодавство, тепер однакова. Йдеться про уладнання питання маніпулювання вартістю водних біоресурсів для деяких регіонів.

Так, Кабмін запровадив розмір штрафів, який залежатиме від неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Станом на 2023 рік він становить 1,34 тис. грн.

Зокрема, за нелегальний вилов веслоноса, що є гібридом осетрових риб, порушнику доведеться заплатити 1,49 млн грн. Водночас, вилов форелі тепер обійдеться у 570 тис. грн (425 неоподатковуваних податком мінімумів).

Розміри штрафів за незаконний вилов різних видів риби тепер такі:

403 тис. грн — один сом європейський;

283 тис. грн — один судак звичайний;

6,71 тис. грн — один кг хамси;

9,34 тис. грн — один кг кільки.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.

Раніше ми писали, Міністерство юстиції України перенесло запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичної особи, що мало запрацювати з жовтня 2023 року. Тепер рішення відтермінували до 1 грудня.