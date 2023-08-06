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Стало известно, у кого из чиновников Кабмина самая большая зарплата

6 августа 2023 21:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, у кого из чиновников Кабмина самая большая зарплата
Денис Шмигаль с министрами. Фото: телеграмм-канал премьер-министра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

У премьер-министра Дениса Шмыгаля заработная плата за прошлый месяц составила 66,32 тысячи гривен. Такие же деньги получила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр реинтеграции Ирина Верещук. Однако такие зарплаты не самые высокие в Кабинете Министров.

Об этом пишет прессслужба Правительственного портала.

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Отмечается, что из их зарплаты высчитали 16 тысяч гривен, поэтому объем их оплаты составляет 82,3 тысячи гривен.

Зарплаты других должностных лиц

В свою очередь наибольшую заработную плату получил государственный секретарь Кабмина Александр Ярема, а именно 84,57 тысячи гривен. Его должностной оклад составляет 40,1 тысячи гривен, однако у него есть еще четыре надбавки, а именно:

  • за ранг (800 грн);
  • за выслугу лет (15,64 тыс. грн);
  • за выполнение особо важной работы (40,5 тыс. грн);
  • за работу с секретными документами (8,02 тыс. грн).

В то же время у министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова должностной оклад в сумме 66,69 тысячи гривен. Еще 15,69 тысячи гривен ему было начислено за командировку. В общей сложности его зарплата составляет 66,32 тысячи гривен.

Также должностной оклад министра цифровой трансформации Михаила Федорова составляет 70,79 тысячи гривен, к нему было добавлено еще 11,73 тысячи гривен тоже за командировку. Удержанные налоги составляют 16,09 тысячи гривен.

Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заработала 66,32 тысячи гривен. К должностному окладу чиновницы добавили 19,62 тысячи гривен за командировку.

Что касается министра Кабинета министров Олега Немчинова, то он получил 65,24 тысячи гривен. Должностной оклад политика — 78,46 тысячи гривен, однако к нему прибавили еще 2 579 грн отпускных. Общая сумма налогов — 15,8 тыс. грн.

Повышение заработной платы в Украине

В Украине в текущем году ожидается рост заработной платы. При этом повышение будет больше, чем прогнозировали ранее.

Напомним, в Украине работникам аппаратов судов, получающих низкие заработные платы, обещают повысить премии до 40%. Благодаря этому, несмотря на небольшой оклад, общая сумма станет больше.

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