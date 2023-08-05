Зарплати в Україні зростуть — стало відомо на скільки

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

В Україні поточного року очікується зростання заробітної плати. При цьому підвищення буде більшим, ніж прогнозували раніше.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

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Як зазначається, цьогоріч номінальна зарплатня підвищиться на 19,6%, а реальна, тобто з урахуванням рівня інфляції, на 3,9%. Прогноз дещо покращили порівняно з квітнем, коли Нацбанк заявляв про підвищення на 3,7%.

Також в НБУ зауважили, що зросте конкуренція підприємств за кваліфікованих спеціалістів разом із пожвавленням економічної активності. Регулятор зазначив, що виплати у бюджетному секторі, зокрема, військовослужбовцям, поліпшили фінансовий стан домогосподарств.

У Нацбанку наголошують, що поступове відновлення економіки країни зумовлюватиме подальше зростання попиту на робочу силу, що на тлі значної інфляції підтримуватиме високі темпи зростання номінального трудового прибутку, особливо у сферах, де спостерігатиметься дефіцит робочої сили.

"Підвищення трудових доходів у реальному вимірі відновиться в поточному році, проте темпи залишатимуться доволі низькими через усе ще високу інфляцію та повільне зростання продуктивності", — додають в НБУ

Примітно, що наступного року номінальна зарплатня збільшиться на 16,1%, а реальна — на 5,2%. Проте у 2025 році номінальна підвищиться слабше — на 12,8%, а реальна — сильніше — на 5,4%.

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Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, що в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.