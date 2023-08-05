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В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

5 августа 2023 06:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине вырастут — стало известно на сколько
Деньги в кошельке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в текущем году ожидается рост заработной платы. При этом повышение будет больше, чем прогнозировали ранее.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

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Как изменятся зарплаты украинцев

Как отмечается, в этом году номинальная зарплата повысится на 19,6%, а реальная, то есть с учетом уровня инфляции, на 3,9%. Прогноз несколько улучшился по сравнению с апрелем, когда Нацбанк заявлял о повышении на 3,7%.

Также в НБУ отметили, что возрастет конкуренция предприятий за квалифицированных специалистов вместе с оживлением экономической активности. Регулятор отметил, что выплаты в бюджетном секторе, в частности военнослужащим, улучшили финансовое состояние домохозяйств.

В Нацбанке отмечают, что постепенное восстановление экономики страны будет обуславливать дальнейший рост спроса на рабочую силу, что на фоне значительной инфляции будет поддерживать высокие темпы роста номинальной трудовой прибыли, особенно в областях, где будет наблюдаться дефицит рабочей силы.

"Повышение трудовых доходов в реальном измерении возобновится в текущем году, однако темпы будут оставаться достаточно низкими из-за все еще высокой инфляции и медленного роста производительности", — добавляют в НБУ

Примечательно, что в следующем году номинальная зарплата увеличится на 16,1%, а реальная — на 5,2%. Однако в 2025 году номинальная повысится слабее — на 12,8%, а реальная — сильнее — на 5,4%.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

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