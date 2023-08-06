Стало відомо, в кого із чиновників Кабміну найбільша зарплата

Денис Шмигаль з міністрами. Фото: телеграм-канал прем'єр-міністра

У прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заробітна плата за минулий місяць становила 66,32 тисяч гривень. Такі ж гроші отримала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина й міністерка реінтеграції Ірина Верещук. Проте такі зарплати є не найвищими в Кабінеті Міністрів.

Про це пише пресслужба Урядовго порталу.

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Зазначається, що з їхньої зарплати вирахували 16 тисяч гривень, тому обсяг їхньої оплати становить 82,3 тисяч гривень.

Зарплати інших посадовців

Своєю чергою найбільшу заробітну плату отримав державний секретар Кабміну Олександр Ярема, а саме 84,57 тисячі гривень. Його посадовий оклад становить 40,1 тисячі гривень, проте в нього є ще чотири надбавки, а саме:

за ранг (800 грн);

за вислугу років (15,64 тис. грн);

за виконання особливо важливої роботи (40,5 тис. грн);

за роботу із таємними документами (8,02 тис. грн).

Водночас міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков має посадовий оклад у сумі 66,69 тисячі гривень. Ще 15,69 тисячі гривень йому було нараховано за відрядження. Загалом його зарплата становить 66,32 тисячі гривень.

Також посадовий оклад міністра цифрової трансформації Михайла Федорова становить 70,79 тисячі гривень, до нього було додано ще 11,73 тисячі гривень теж за відрядження. Утримані податки сягають 16,09 тисячі гривень.

Крім того, міністерка економіки Юлія Свириденко заробила 66,32 тисячі гривень. До посадового окладу чиновниці додали 19,62 тисячі гривень за відрядження.

Щодо міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, то він отримав 65,24 тисячі гривень. Посадовий оклад політика — 78,46 тисячі гривень, проте до нього додали ще 2 579 грн відпускних. Загальна сума податків — 15,8 тис. грн.

Підвищення заробітної плати в Україні

В Україні поточного року очікується зростання заробітної плати. При цьому підвищення буде більшим, ніж прогнозували раніше.

Нагадаємо, в Україні працівникам апаратів судів, які отримують низькі заробітні плати, обіцяють підвищити премії до 40%. Завдяки цьому, попри малий оклад, загальна сума стане більшою.