Зарплати в Україні — деяким працівникам підвищать премії до 40%

Гроші у гаманці. Фото: google.com

В Україні працівникам апаратів судів, які отримують низькі заробітні плати, обіцяють підвищити премії до 40%. Завдяки цьому, попри малий оклад, загальна сума стане більшою.

Про це повідомляє видання Sud.ua.

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Підвищення зарплат для працівників судів

Як зазначається, у Державній судовій адміністрації мають намір підвищити розмір стимулюючих виплат для працівників апаратів судів до кінця 2023 року.

За словами керівника Судової адміністрації Максима Пампура, цьогоріч рівень доплат для таких працівників заплановано у 18% від розміру окладу. Проте, за інформацією Державної казначейської служби, станом на кінець липня із врахуванням залишку, виконали план із надходжень коштів до спецфонду держбюджету.

У разі збереження позитивної динаміки фінансових надходжень, Судова адміністрація підвищить рівень стимулюючих виплат ще на 22%.

На таке підвищення необхідно додатково майже 549 млн гривень.

Які зараз зарплати в апаратах судів

Як зазначають фахівці, одна з ключових проблем судової влади країни — низький рівень зарплати у працівників апаратів судів. Більшість з них отримують не більше 5-7 тис. гривень.

Через це працівники апаратів судів написали петицію із закликом змінити підхід до виплати зарплати. Хоч петиція набрала необхідні 25 тис. голосів, президент її досі не розглянув.

Більше про зарплати

Нагадаємо, раніше ми писали, що представники Верховної Ради України (ВРУ) та Кабінету міністрів України (КМУ) обговорюють питання підвищення заробітних плат в апаратах судів. Зараз такі працівники отримують дуже мало.

Також ми писали, що в Україні серед тих, кому виплачують високі заробітні плати, є графічні дизайнери. У середньому їхня зарплата коливається від 17,5 тисяч до 66,5 тисяч гривень.