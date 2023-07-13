Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Працівникам судів можуть підвищити зарплати: що пропонують у Раді arrow

Працівникам судів можуть підвищити зарплати: що пропонують у Раді

13 липня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — працівникам судів хочуть підвищити виплати
Гроші у руках. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Представники Верховної Ради України (ВРУ) та Кабінету міністрів України (КМУ) обговорюють питання підвищення заробітних плат в апаратах судів. Зараз такі працівники отримують дуже мало.

Про це розповів голова Комітету з питань правової політики ВР Денис Маслов, пише "Дзеркало тижня".

Читайте також:

Підвищення зарплати у судах

Керівник профільного комітету зауважив, що питання низькооплачуваного апарату судів обговорюють з прем’єр-міністром та головою Міністерства фінансів.

Проте позиція уряду полягає в тому, щоб покласти відповідальність за підвищення зарплати на судову систему. Кабмін переконаний, що вона має внутрішні ресурси, за допомогою яких можлива оптимізація видатків та підвищення заробітної плати працівників судового апарату.

Водночас, розрахунки Державної судової адміністрації свідчать про те, що зайвих ресурсів усередині системи немає.

"Ми це донесли, виклали на папері, вони надали свої пропозиції…", —  пояснив голова Комітету з питань правової політики.

Очікується проведення зустрічі з головою Мінфіну на цю тему. Представники Комітету пропонують Кабміну підвищити коефіцієнти зарплати для працівників апарату суду.

За його словами, йдеться про "банальну" зміну постанови, після чого працівники судів почали б отримувати більше.

"Не може секретар судового засідання отримувати 4,5 тисячі гривень. Я розумію, як тяжко зараз країні, але без цього базової судової реформи ми не реалізуємо", — додав Денис Маслов.

Які зараз зарплати в апаратах судів

За даними моніторингу порталу з пошуку роботи Work.ua, зокрема, секретар судового засідання в Україні отримує від 5,36 тис. грн до 6,7 тис. грн.

Розмір виплати суттєво залежить від регіону. Так, у Києві (Голосіївський районний суд міста Києва) за таку роботу готові платити від 7 тис. до 12 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, на українському ринку заробітні плати деяких спеціалістів зростають навіть на тлі війни. Йдеться про ІТ-розробників.

Також ми писали, що в Україні серед тих, кому виплачують високі заробітні плати, є графічні дизайнери. У середньому їхня зарплата коливається від 17,5 тисяч до 66,5 тисяч гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз