Зарплати в Україні — працівникам судів хочуть підвищити виплати

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

Представники Верховної Ради України (ВРУ) та Кабінету міністрів України (КМУ) обговорюють питання підвищення заробітних плат в апаратах судів. Зараз такі працівники отримують дуже мало.

Про це розповів голова Комітету з питань правової політики ВР Денис Маслов, пише "Дзеркало тижня".

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Керівник профільного комітету зауважив, що питання низькооплачуваного апарату судів обговорюють з прем’єр-міністром та головою Міністерства фінансів.

Проте позиція уряду полягає в тому, щоб покласти відповідальність за підвищення зарплати на судову систему. Кабмін переконаний, що вона має внутрішні ресурси, за допомогою яких можлива оптимізація видатків та підвищення заробітної плати працівників судового апарату.

Водночас, розрахунки Державної судової адміністрації свідчать про те, що зайвих ресурсів усередині системи немає.

"Ми це донесли, виклали на папері, вони надали свої пропозиції…", — пояснив голова Комітету з питань правової політики.

Очікується проведення зустрічі з головою Мінфіну на цю тему. Представники Комітету пропонують Кабміну підвищити коефіцієнти зарплати для працівників апарату суду.

За його словами, йдеться про "банальну" зміну постанови, після чого працівники судів почали б отримувати більше.

"Не може секретар судового засідання отримувати 4,5 тисячі гривень. Я розумію, як тяжко зараз країні, але без цього базової судової реформи ми не реалізуємо", — додав Денис Маслов.

Які зараз зарплати в апаратах судів

За даними моніторингу порталу з пошуку роботи Work.ua, зокрема, секретар судового засідання в Україні отримує від 5,36 тис. грн до 6,7 тис. грн.

Розмір виплати суттєво залежить від регіону. Так, у Києві (Голосіївський районний суд міста Києва) за таку роботу готові платити від 7 тис. до 12 тис. грн.

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Нагадаємо, на українському ринку заробітні плати деяких спеціалістів зростають навіть на тлі війни. Йдеться про ІТ-розробників.

Також ми писали, що в Україні серед тих, кому виплачують високі заробітні плати, є графічні дизайнери. У середньому їхня зарплата коливається від 17,5 тисяч до 66,5 тисяч гривень.