Зарплаты в Украине — работникам судов хотят повысить выплаты

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

Представители Верховной Рады Украины (ВРУ) и Кабинета Министров Украины (КМУ) обсуждают вопрос повышения заработных плат в аппаратах судов. Сейчас такие работники получают очень мало.

Об этом рассказал глава Комитета по вопросам правовой политики ВР Денис Маслов, пишет "Зеркало недели".

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Повышение зарплаты в судах

Руководитель профильного комитета отметил, что вопрос низкооплачиваемого аппарата судов обсуждается с премьер-министром и главой Министерства финансов.

Однако позиция правительства состоит в том, чтобы возложить ответственность за повышение зарплаты на судебную систему. Кабмин убежден, что у нее есть внутренние ресурсы, с помощью которых возможна оптимизация расходов и повышение заработной платы работников судебного аппарата.

В то же время расчеты Государственной судебной администрации свидетельствуют о том, что лишних ресурсов внутри системы нет.

"Мы это донесли, выложили на бумаге, они предоставили свои предложения…", — объяснил глава Комитета по правовой политике.

Ожидается проведение встречи с главой Минфина по этой теме. Представители Комитета предлагают Кабмину повысить коэффициенты зарплаты для работников аппарата суда.

По его словам, речь идет о "банальном" изменении постановления, после чего работники судов стали бы получать больше.

"Не может секретарь судебного заседания получать 4,5 тысячи гривен. Я понимаю, как тяжело сейчас стране, но без этой базовой судебной реформы мы не реализуем", — добавил Денис Маслов.

Какие сейчас зарплаты в аппаратах судов

По данным мониторинга портала по поиску работы Work.ua, в частности, секретарь судебного заседания в Украине получает от 5,36 до 6,7 тыс. грн.

Размер выплаты существенно зависит от региона. Так, в Киеве (Голосеевский районный суд города Киева) за такую работу готовы платить от 7 тыс. до 12 тыс. грн.

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Напомним, на украинском рынке заработные платы некоторых специалистов вырастают даже на фоне войны. Речь идет об ИТ-разработчиках.

Также мы писали, что в Украине среди тех, кому платят высокие заработные платы, есть графические дизайнеры. В среднем их зарплата колеблется от 17,5 тысячи до 66,5 тысячи гривен.